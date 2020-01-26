Benzin ve Motorinde İndirim Beklentisi

İran ile Abd arasında yaşanan gerilim sonrsında petrol fiyatları bir hayli yükselmişti son günlerde gerilimin azalması nedeniyle, Brent petrolün varil fiyatı 70 dolardan 62 dolara kadar gerilemesiyle hem benzinde hem de motorinde indirim göründü. Uluslararası piyasalarda benzinin tonu 610 dolardan 588 dolara, motorinin tonu ise 585 dolardan 558 dolara kadar düştü.

Bu düşüşlerin Türkiye'de de pompaya yansıması bekleniyor. Pazartesiyi salıya bağlayan gece benzinde 23, motorinde ise 21 kuruşluk bir indirim yapılması bekleniyor.

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