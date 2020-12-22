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Asgari Ücret'te üçüncü toplantı başladı: TÜİK rakam açıklayacak

Asgari Ücret'te üçüncü toplantı başladı: TÜİK rakam açıklayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı başladı

Asgari Ücret'te üçüncü toplantı başladı: TÜİK rakam açıklayacak
22 Aralık 2020 Salı 12:10

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı başladı

 Asgari Ücret'te üçüncü toplantı başladı: TÜİK rakam açıklayacak  Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı başladı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenen toplantıda, işçi kesimini temsil eden Türk-İş heyeti görüşlerini sunacak

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında üçüncü kez toplandı.

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenen toplantı, Türk-İş'in ev sahipliğinde yapılıyor.

Komisyonda, işveren heyetine Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık ediyor.

TÜİK RAKAM AÇIKLAYACAK

Türk-İş heyetinin görüşlerini paylaşacağı toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin de zam pazarlığında dikkate alınan hususlardan biri olan bir işçinin asgari geçim tutarını paylaşması bekleniyor.

- Asgari ücret net 2 bin 324 lira

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 3 bin 458 lira

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