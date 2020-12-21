Altın haftaya sert yükselişle başladı Altın, mali teşvik paketi anlaşması ve artan koronavirüs vakalarıyla beraber haftaya neredeyse yüzde 1 yukarıda başladı. Altın, ABD’deki mali teşvik paketi anlaşması ve artan koronavirüs vakalarıyla birlikte ons başına 1.900 doları tekrar aştı.

Altın haftaya sert yükselişle başladı

Altın haftaya sert yükselişle başladı Altın, mali teşvik paketi anlaşması ve artan koronavirüs vakalarıyla beraber haftaya neredeyse yüzde 1 yukarıda başladı. Altın, ABD’deki mali teşvik paketi anlaşması ve artan koronavirüs vakalarıyla birlikte ons başına 1.900 doları tekrar aştı.

Altın, mali teşvik paketi anlaşması ve artan koronavirüs vakalarıyla beraber haftaya neredeyse yüzde 1 yukarıda başladı. Altın, ABD’deki mali teşvik paketi anlaşması ve artan koronavirüs vakalarıyla birlikte ons başına 1.900 doları tekrar aştı.

MUTASYONA UĞRAYAN YENİ KORONAVİRÜS ETKİSİ

Başbakan Boris Johnson, noel süresince ailelerin birbirini görmesiyle ilgili izni, yeni bir koronavirüs türünün bulunmasıyla birlikte kaldırdı.

İNGİLTEREYE UÇUŞLAR DURDU

Fransa ve Almanya da İtalya’ya katılarak, Brexit görüşmelerinin en hassas olduğu dönemde İngiltere’ye olan uçuşları durdurdu.

ABD'DE YENİ DESTEK PAKETİ

ABD’de Senato ve Temsilciler Meclisi liderleri bir ekonomiyi desteklemek için planlanan paket üzerinde anlaştıklarını duyurdu fakat yasa hala yazılma aşamasın ve meclislerde pazartesi gününe kadar oylanamayacak.

Temsilciler Meclisi ve Senato haftasonu federal kurumların kısmi bir kapanmadan kaçınabilmesi için bir günlük geçici bir hükümet fonlaması da imzaladı.

Faiz oranlarının küresel olarak düşük olması ve sert gelen parasal genişleme politikaları kolay kolay değişmeyecek. Mali teşvik paketine karşı olumlu beklentiler ile birlikte altına dayalı Borsa yatırım fonlarından çıkışlar yavaşlayacaktır ve piyasalar altını yeniden sevecektir.

1901 DOLARI AŞTI

Altın fiyatları, 10:00 TSİ itibariyle yüzde 0,96 yükselerek ons başına 1.901,50 dolar seviyesine ulaştı. Bloomberg Dolar Spot Endeksiyse yüzde 0,5 yükseldi. Altın fiyatları bu yılın başından beri yüzde 25 civarında yükseliş kaydetti.

Gümüş yüzde 3,6 civarında yükselerek Eylül ayından bu yana en yüksek seviyede bulunurken paladyum ve platinum da yükseldi.