Altın Dolar ve Euro'da son durum Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 30 Kasım Pazartesi 2020

Gram altın son dakika itibariyle 458 liradan işlem görüyor. Dövizin yükselmesine paralel olarak yukarı yönde bir hareketlilik görülmeyen altında çeyrek altın 738 lira, Cumhuriyet altını da 3,023 liraya kadar geriledi. Peki, Altın fiyatlarındaki düşüşler alım fırsatı mı? Altın almak için doğru zaman mı? Altın fiyatları ne yönde ilerliyor? İşte 30 Kasım Pazartesi günü itibariyle güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Gram altın saat 10.00 itibariyle 449 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 738 lira, Cumhuriyet altını da 3,023 liraya kadar geriledi.