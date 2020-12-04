Altın Dolar ve Euro'da son durum Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 5 Aralık Cumartesi 2020

5 Aralık Cumartesi çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Gümüşün gramı kaç lira? Küçük altın kaç lira? küçük altın düşecek mi? Güne yükselişle başlayan gram altın 459 liraya geriledi. Çeyrek altın ise 755 liradan işlem görüyor. peki dolar kaç lira oldu? düşüş devam edecek mi? Güne 7.69'den başlayan Dolar ise saat 08:15 itibariyle 7,77'ya yükseldi. euro ise haftaya 9,60 tl den başlasada tekrar 9,45'e geriledi..
Canlı altın fiyatları 5 Aralık Cumartesi Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? İşte altın yorumları
Altın fiyatlarındaki düşüşler alım fırsatı mı? Altın almak için doğru zaman mı? Altın fiyatları ne yönde ilerliyor? Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. ABD'den gelen olumlu veriler paralelinde güçlenen dolar endeksi ve koronavirüs aşısına ilişkin gelen olumlu haber akışı ile birlikte iyileşen risk iştahı, altın fiyatlarının 1,850 desteğini aşağı yönlü kırmasındaki temel faktörler olarak ön plana çıkıyor. Dövizdeki çıkışa paralel olarak gram altın an itibariyle 459 liradan işlem görüyor. İşte 4 Aralık Cuma günü itibariyle güncel altın fiyatları...
Gram altın son dakika itibariyle 459 liradan işlem görüyor. Dövizin yükselmesine paralel olarak yukarı yönde bir hareketlilik görülmeyen altında çeyrek altın 755 lira, Cumhuriyet altını da 3,081 liraya kadar yükseldi. Peki, Altın fiyatlarındaki düşüşler alım fırsatı mı? Altın almak için doğru zaman mı? Altın fiyatları ne yönde ilerliyor? İşte 5 Aralık Cumartesi günü itibariyle güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Gram altın saat 10.00 itibariyle 459 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 755 lira, Cumhuriyet altını da 3,075 liraya kadar yükseldi.
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