Altın almayı düşünenler dikkat! Yeni uyarı az önce geldi! 2021 yılında altın alanlar...

Altın almayı düşünerek altına yatırım yapacakları yakından ilgilendiren kritik bir uyarı geldi. Altın yatırımı 2021 yılında nasıl olacağı hakkında açıklama yapıldı. Öte yandan son güncel altın fiyatları açıklandı. Gram altın ve çeyrek altın fiyatı haberde

Altın sahibi olanlar ve altına yatırım yapmayı düşünenleri yakından ilgilendiren altın yatırım hakkında kritik uyarı Eskişehir Kuyumcular Odası Başkanı Ercan Arıyürek'ten geldi.

ALTIN FİYATLARI DİKKAT ÇEKTİ

Gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım altın ve cumhuriyet altın fiyatı dikkat çekti. Yeni güne 438 liradan başlayan gram altın fiyatı 437 TL seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 709 lira, Cumhuriyet altını da 2.907 liradan satılıyor.

28 OCAK ALTIN FİYATI NE KADAR?

27 Ocak 2021 alınıp satılan altın türlerinin fiyatları şöyle:

27 Ocak Gram Altın Fiyatı

1 Gram Altın anlık olarak 437,02 TL'den alıcı bulurken 437,12 TL'den satışa sunuluyor.

Çeyrek Altın Fiyatı 27 Ocak

Çeyrek Altın anlık olarak 712 TL'den alıcı bulurken 722 TL'den satışa sunuluyor.

Tam Altın Fiyatı

Tam Altın anlık olarak 2.871 TL'den alıcı bulurken 2.907 TL'den satışa sunuluyor.

Yarım Altın Fiyatı

Yarım Altın anlık olarak 1.423 TL'den alıcı bulurken 1.443 TL'den satışa sunuluyor.

22. Ayar Altın Fiyatı

22 Ayar Altın anlık olarak 395 TL'den alıcı bulurken 424 TL'den satışa sunuluyor.

18 Ayar Altın Fiyatı

18 Avar Altın anlık olarak 198,44 TL'den alıcı bulurken 230,3 TL'den satışa sunuluyor.

14 Ayar Altın Fiyatı

14 Ayar Altın anlık olarak 239 TL'den alıcı bulurken 288 TL'den satışa sunuluyor.

Cumhuriyet Altın Fiyatı

Cumhuriyet Altın anlık olarak 2.839 TL'den alıcı bulurken 2.875 TLden satışa sunuluyor.

ONS Altın Fiyatı

ONS Alım anlık olarak 1.846.74 $'dan alcı bulurken 1.847,27 $'dan satışa sunuluyor.

ALTIN FİYATLARI HAKKINDA KRİTİK UYARI

2021 yılında fiyatlar yükselerek zirveye çıkacağını dile getiren Eskişehir Kuyumcular Odası Başkanı Ercan Arıyürek, "2021 yılında altın piyasası nasıl olacak" sorusuna yanıt vererek bir değerlendirme yapan Arıyürek, "Öncelikle 2021 yılına gelmeden önce 2020 yılını değerlendirmek lazım. 2020 yılının şubat ayındaki bu Elazığ, Malatya depremleri, ardından Covid-19'un ülkemize ve dünyaya verdiği zararlar çok büyük oldu. Bu olaylardan dolayı bütün sektörler gibi bizim kuyumculuk sektörü de zarar etti. Bunun yanında Covid-19'dan ötürü altın fiyatlarında bir yükseliş oldu. 2019 yılında 291 lira olan has altın fiyatı 2020 yılını 456 lira fiyatıyla kapattı. Şimdi 2021 yılı beklentilerine geldiğimizde yeni seçilen Amerika Başkanın Hazine Bakanı olarak eski FET başkanını göreve getirmek istemesi ve onun da yaptığı sunumda dile getirdiği üzere kur politikası olarak doları kullanmayacak olması, altının yönünü yukarıya doğru çıkaracak gibi bir izlenim oluştu. 2020 yılında has fiyatı 547 liraya kadar yükseldi. Şu anda 445 - 450 lira aralarında oynuyor ve benim gördüğüm kadarıyla altın her zaman yaptığı zirvesini yeniledi. Ben bu sene içesinde altının TL bazında 547 lirayı geçerek daha yüksek bir fiyata çıkacağını tahmin ediyorum" dedi.

ALTIN NEDEN YÜKSELİR?

Altın fiyatı hakkında Arıyürek, "Dünya piyasasında, mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin mali bir destekleme paketi var. Bu destekleme paketinin içeriğini daha bilmiyoruz, çok geniş kapsamlı olursa bu altının fiyatının yükselmesine neden olacak. Bunun yanında tekrar geçen seneki gibi Çin- Amerika ticaret savaşları olabilir. Merkez Bankaları faizleri yükseltmeyip eksilere doğru çekerlerse insanlar yatırım aracı olarak altına yönelebilirler. Bu da altının yükselmesinin etkenlerinden olur" ifadelerini kullandı.

ALTIN SATILIR MI?

Altını satmaya kalkan vatandaşlarla ilgili Arıyürek'in açıklaması şöyle:

Altın yatırımı yapan vatandaşlarımız bunu kumar olarak oynamamalı, yatırım olarak altın alınmalı. Altın mutlaka insana kazandırıyor. Bunu bir ayda da kazandırabilir, iki senede de kazandırabilir. Ama mutlaka enflasyonun üzerinde bir getiri elde ediyor. 2019'da 291 iken 2020'de 456 liraya çıktığında yüzde 56 gibi bir kar getirdi. Bu ne faizde, ne dövizde, nede başka seçeneklerde oldu sadece demir hariç. Bu altını alıp satarım denildiği zaman bir yerde kumar gibi oluyor, kaybetme riskleri çok fazla oluyor ama uzun vadeli yatırım olarak aldıklarında bu altın mutlaka onlara kar getirecektir.

Kış ayında olduğumuz için ve Covid-19'un bu sene ne getireceğini bilemediğimizden ötürü insanlar biraz tereddütte. Çünkü 'Düğün mevsimi başlayacak mı?' sorusu var. Geçtiğimiz sene herkes hazırlandı ama Korona virüsten ötürü insanların çoğu düğünlerini yapamadı. Bu sene inşallah bütün vatandaşlarımız sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uyarlarsa, hükümetimizin aldığı kararları harfiyen yerine getirirlerse, düğünlerinde yapılacağını ve insanlarında huzurlu bir şekilde tatile çıkabilecekleri kanaatindeyim. Ama bunları yapmaz ve tekrar bir araya gelip bu hastalığı yayarlarsa, bu sene de düğün olmaz ve bizim sektör olduğu gibi bütün sektörlerde bu durumdan etkilenir.

