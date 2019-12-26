Akbank Tahsil Edemediği 714.5 Milyon Liralık Alacağını 32 Milyona Sattı

Bankalar, müşterilerinin kendisine olan kredi, kredi kartı alacaklarını tahsil etmek için farklı yollara başvurabiliyor.

O yollardan biri de sadece alacak tahsil eden şirketlere borçları satmak.

AKBANK YAKLAŞIK 600 MİLYON LİRAYA ÇİZİK ATTI

Akbank, takipteki kredi alacakları portföyünün 714.5 milyon TL anapara bakiyesi tutarındaki kısmını 32.8 milyon TL'ye, İstanbul Varlık Yönetim ve Gelecek Varlık Yönetim'e sattı.

Banka, açıklamayı dün akşam KAP'a yaptı.

Peki bundan sonra ne olacak, Şöyle alacaklarını satan banka yeni alacak ahibi efe varlık yönetimi tarafından hukuk büroları aracılığı ile borçlü müşterieler aranacak müsterilerle anlaşma yoluna gidilecek örneğin 10 binliralık borcun var 7 bin ver kapatalım gibisinden teklifler sunularak borçları anlaşma yöntemiyle tahsil edileye çalışılacak.

GARANTİ DE SATMIŞTI

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Garanti BBVA da 323.3 milyon liralık borcu 25.1 milyon liraya Gelecek Varlık Yönetim ve Efes Varlık Yönetim'e satmıştı.

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