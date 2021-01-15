Acil nakit ihtiyacı olanlara sevindiren haber Ziraat Bankası'ndan geldi!

Kolay kredi veren bankalar hangisi? Zahmetsiz prosedürsüz kefisiz kolay kredi veren bankalar Kamu bankalarından olan Ziraat Bankası, salgın döneminde Müşterilerinin yanında olmak adına çeşitli destek paketleri sunmaya devam ediyor. Pandemi döneminde vatandaşların nakit ihtiyacı olduğunun farkında olan dev bankadan sevindiren haber geldi.

Banka tarafından yapılan açıklamada müşterilerin tüm bireysel ihtiyaçların karşılanması adına 36 aya varan vade seçeneği ve kolay ödeme yöntemlerinin sunulacağı aktarıldı. Çeşitli kanallar üzerinden başvuruların yapılabileceği kredi paketi hakkında merak edilen detaylar haberimizde

HEMEN BAŞVURUN

Kamu bankası, yaptığı açıklamasında şu ifadeyi kaydetti:

"Tüm bireysel ihtiyaçlarınızın finansmanında kullanabileceğiniz 36 aya kadar vade imkânına sahip Tüketici Kredimize hemen başvurun, paranız uygun faiz oranları ve dilediğiniz ödeme seçenekleriyle en kısa sürede cebinizde olsun"

KREDİ PAKETİNİN ÖZELLİKLERİ

Ziraat Bankası'nın verdiği kredi paketinin özellikleri arasında ödeme konusunda esnek bir yapıya sahip olduğu dikkat çekiyor. 36 aya varan vade imkanının olduğu kredi paketinde, özellikler banka tarafından şu şekilde açıklandı:

Dilediğiniz ödeme seçenekleriyle esnek bir yapıya sahiptir.

36 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.

Şahsi ve/veya maddi teminat alınmaktadır.

Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Koronavirüs salgını sebebiyle, kredi paketinden yararlanmak ancak şubeye gitmek istemeyenler için çeşitli başvuru kanalların olduğu aktarıldı. Başvuruda bulunmak isteyenler için başvuru kanalları tek tek şu şekilde sıralandı:

Şubeler

Web Sitesi

Ziraat Mobil

İnternet Şubesi

ATM

Çağrı Merkezi

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Başvuruda bulunmak ve yüzde 1,75 faiz oranından verilen kredi paketinden yararlanmak isteyenlerin şu belgeleri hazırlaması gerekiyor: