21 Ocak Perşembe Bugün çeyrek altın kaç lira oldu? Altın yükselecek mi? Dolar ve Euro'da son durum

21 Ocak Perşembe çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Gümüşün gramı kaç lira? Küçük altın kaç lira? küçük altın düşecek mi? peki dolar kaç lira oldu? düşüş devam edecek mi? 21 Ocak Perşembe altın fiyatları: Çeyrek altın kaç para oldu?

İşte 21 Ocak Perşembe bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın küçük altın ve cumhuriyet altını kaç lira? bugün itibariyle güncel altın fiyatları...

Güne 442,15 ile başlayan Gram Altın, saat 19:36 itibarıyla %0,42 artışla 443,33'dan işlem görüyor. Dün en düşük 434,22, en yüksek 445,65 seviyelerini gören Gram Altın, günü 441,72 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 11.01.2021 tarihinde 430,95 ile son bir ayın en düşük, 21.12.2020 tarihinde ise 472,37 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 443,33 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 7,4782 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 19:36 itibarıyla %0,12 artışla 7,4824 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 7,4427, en yüksek 7,5447 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 7,4737 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 07.01.2021 tarihinde 7,2382 ile son bir ayın en düşük, 21.12.2020 tarihinde ise 7,7362 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 7,4824 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 9,0468 ile başlayan Euro kuru, saat 19:36 itibarıyla %0,37 artışla 9,0698 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,9816, en yüksek 9,1177 seviyelerini gören Euro, günü 9,0380 seviyesinde kapattı. Euro, 07.01.2021 tarihinde 8,8939 ile son bir ayın en düşük, 21.12.2020 tarihinde ise 9,4270 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 9,0698 TL'ye karşılık gelmektedir.

Gram altın nedir?

Gram Altın, 1 gram altın ile temsil edilen değer miktarıdır. Gram Altın, İstanbul Altın Rafinerisi’nin (İAR) tescilli markası olmakla birlikte, 1 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, ve 100 gr olarak, 995 veya 999.9 saflıkta üretilen, standart ağırlık ve standart saflıktaki, garantili işlenmemiş altın külçeleridir. Gram Altın’ın tasarlanması ve çeşitlendirilip üretilmesinin sebebi, para birimleri gibi ayrılarak kullanılmasının kullanımı kolaylaştırmasıdır.

Gram Altın'ın fiyatı ons’a göre nasıl hesaplanır?

1 gram altının fiyatı, 1 ons altının güncel fiyatının 31.10’da birine eşittir.

Bir senaryoda, 1 ons altını $1555 olarak kabul edersek;

1 ons = 31.10 gram’a eşit olduğu için,

1 gram altın = $50 değerinde olur.

Gram altının yerel piyasalardaki değerini bulmak için dolar/TL kuru hesaba katılmalıdır.

Bu senaryoda, Dolar/TL kurunu 7 olarak alırsak,

1 gram altın = 50 X 7 = 350 TL değerinde olur.

Gram altın yatırımı nasıl yapılır?

Yatırımcılar yatırım yapmak istedikleri altın miktarına uygun gramajdaki altını, kuyumcular, bankalar, döviz büroları ve e-ticaret siteleri ve kuyumcuların internet sitelerinden fiziksel altın satın alabilir. Türkiye’de altın alım satımlarında ve altına dayalı sermaye ve para piyasası araçlarında gram altın fiyatı baz alınmaktadır. Bu nedenle yatırımcıların gram altınlarını nakite çevirmesi çok kolaydır.

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