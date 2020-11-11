2021 yılında devlet tarafından yapılan bazı ödemeler ve tutarları

2021 yılında devlet tarafından yapılan bazı ödemeler ve tutarları

Devlet tarafından yapılan bazı ödemelerin birçok kanunda yer alan ödeme tutarlarının Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile düzenleneceğine ilişkin hususlara yer verilmiştir. Eğer K Cetveli'ndeki düzenlemeye bakılmadan tutarlar hesaplanmaya çalışılırsa ciddi yanlışlıklar olacaktır. Bu yazımızda bu ödemeleri ve tutarlarını açıklamaya çalışacağız.

Güvenlik korucuları ne kadar ücret alacak?

442 sayılı Kanun'un 74'üncü maddesinde; güvenlik korucularına hizmetin devamı süresince her ay 14.640 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda ücret ödeneceği belirtilmiştir. Bu tutar ise 14.640 * 0,159094 = 2.329 TL'dir. Bu ücret, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın ve peşin olarak ödenmektedir. Maaş katsayısı enflasyon farkı olması halinde değişecektir.

Jüri veya raportörlere ne kadar ücret verilecek?

Genel yönetim kapsamında bulunan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve özel kanunlarla kurulmuş fonlar tarafından yapılacak yarışmalarda jüri üyesi veya raportör olarak görevlendirilen 657 sayılı Kanun'un 87'nci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışan personele, her bir asli jüri üyeliği veya raportörlüğü için 2.075 Türk Lirası'nı geçmemek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görüşü alınarak kurumlarınca belirlenecek tutarda ücret ödenir. Bu personelden;

- Danışman jüri üyeliği görevi yapanlara aynı koşullarla, yukarıda belirtildiği şekilde tespit edilen tutarın 1/2'si,

- Yedek jüri üyelerine ön ve soru-cevap toplantılarına katılmaları halinde yedeği oldukları danışman jüri veya asli jüri üyelerine ödenen tutarın 1/4'ü,

- Asli jüri üyesinin zorunlu bir nedenle çalışmalara devam edememesi halinde kendisine yedek jüri üyesi ücreti, asli jüri üyesinin yerini alacak yedek jüri üyesine de asli jüri üyesi ücreti,

- Raportör yardımcılarına raportörlere ödenen tutarın 1/5'i,

ödenir.

Bu jürilerde üye veya raportör olarak görev yapan ve yukarıda belirtilen kapsama girmeyen 657 sayılı Kanun'un 87'nci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışan personel dışındaki kişilere ise, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 23 ve 53'üncü maddeleri uyarınca yayımlanmış olan Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği hükümlerine göre ücret ödenir. Ancak verilecek tutar, bu maddenin birinci cümlesinde belirtilen tutarın iki katından (4.150 TL) fazla olamaz.

Şeref Aylığı tutarı olarak ne kadar ödeme yapılacak?

Milli Mücadele'ye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayı'nın Kore'ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşması'na kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış olan Türk vatandaşlarına ve 1974 yılında Temmuz 1'inci ve Ağustos 2'nci Barış Harekatı'na Kıbrıs'ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk vatandaşlarına, hayatta bulundukları sürece, vatani hizmet tertibinden 6.503 * 0,159094 = 1.034,58 TL aylık bağlanır.

Hak sahibinin ölümü halinde bu aylık dul eşe ve %75 oranında bağlanır, ancak dul eşin tekrar evlenmesi halinde kesilir. Bunlardan herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık bağlanmadığı gibi, zorunlu olarak sosyal güvenlik kurumlarından birine tâbi olmayı gerektiren bir işte de çalışmadığını belgelemek suretiyle yazılı talepte bulunan hak sahiplerinin aylıkları ise yazılı taleplerinin SGK kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere ve bu durumları devam ettiği müddetçe 30 günlük net asgarî ücret tutarı (dul eşler için bu tutarın % 75'i) esas alınarak ödenir.

2022 sayılı Kanun kapsamında yapılan ödeme tutarları ne kadar oldu?

2022 sayılı Kanun kapsamında; 1- Engel oranı %70-%100 olanlara 5.253* 0,159094 = 835,72 TL,

2- Engel oranı %40-%69 olanlara 3.502 * 0,159094 = 557 TL,

3- 18 yaş altı engelli yakını aylığı 3.502* 0,159094 = 557 TL,

4- Yaşlılık aylığı 4.387* 0,159094 = 697,94 TL,

tutarında ödeme yapılacaktır.

Eğer K Cetveli'ndeki göstergeler dikkate alınmaz da 2022 sayılı Kanun'a bakılırsa ödenecek tutarlar yanlış hesaplanacaktır. Maalesef K Cetveli'ndeki göstergeler bazen ilgili kanunlara işlenmemektedir.

Tayın bedeli olarak ne kadar ödeme yapılacak?

2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanunun 1'inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ödenecek tayın bedelinin aylık tutarı 2.100*0,159094 = 334 TL'dir.

Koruma kararı devam eden kız çocuklarından evlenenlere yapılacak evlenme yardımı ne kadar oldu?

Aile. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait sosyal hizmet kuruluşlarında koruma kararı devam eden kız çocuklarından evlenenlere çeyiz ihtiyaçlarını karşılamak ve bir defaya mahsus olmak üzere en 15.325 * 0,159094 = 2.438 TL tutarında evlenme yardımı yapılır. Bu yardım hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir.

İntörn eğitimi görenlere ne kadar ödeme yapılacak?

Üniversitelerin (Gülhane Askeri Tıp Akademisi dahil) tıp fakültelerinin beşinci yılını tamamlayıp altıncı yıla geçen öğrencilerine intörn eğitimi döneminde öğretim üyesi rehberliğinde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında ilgili kurumların bütçesinden oniki ay süreyle 4.702*0,159094= 748 TL tutarda aylık ücret ödenir.

İl genel meclis üyelerinin huzur hakları ne kadar oldu?

Meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için; il genel meclisi başkanına 6.026*0,159094 = 958,7 TL, diğer meclis üyelerine 2.226*0,159094 = 354 TL tutarında brüt huzur hakkı ödenir.

OHAL bölgesi ve mücavir illerde çalışanlara ne kadar ek tazminat ödenecek?

Mahalli idareler ile bunlara bağlı kuruluşlarda çalışanlar hariç, 657 sayılı Kanun, 926 sayılı Kanun, 3466 sayılı Kanun, 3269 sayılı Kanun, 2802 sayılı Kanun ve 2914 sayılı Kanun'a tabi personel ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli sözleşmeli personel Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nda görevli kadro karşılığı sözleşmeli personel ve geçici köy korucularından; Olağanüstü Hal Bölgesi ve mücavir iller ile Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek diğer illerde görevli olanlara 164,50 TL'yi geçmemek üzere aylık ek tazminat ödenebilir. Cumhurbaşkanı bu tutarı %50'sine kadar artırabilir.

Gönüllü çalışanlardan bazılarına ne kadar ödeme yapılacak?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları hizmetlerinde çalışan gönüllülere talepleri üzerine fiilen çalıştıkları her gün için, ulaşım ve iaşe gideri olarak günlük 17,20 TL ödenmektedir.

Vatani hizmet tertibinden ne kadar ödeme yapılacak?

Vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlara aylık ödeme dönemlerinde kendileri için 6.503*0,159094= 1.034,58 TL, dul eşleri için 5.203*0,159094= 827,76 TL, diğer yakınları için 3.619*0,159094= 575,76 TL ödeme yapılacaktır.