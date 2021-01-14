2021 Yılbaşında Sigaraya Ne Kadar Zam Gelecek? | 2021 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Sigara ne kadar zamlandı,ne kadar oldu? 2021 Yılbaşında Sigaraya ne kadar zam gelecek? Sigaraya ne kadar zam geldi? Hangi marka sigaralara zam geldi? Sigaranın yeni fiyatı? Hangi sigara ne kadar, kaç lira oldu? Zam gelen sigaralar hangileri? 2021 Sigara Fiyat Listesi, 2021'de Sigaraya Yüzde 30 Zam Geliyor mu?, Zam gelen sigaralar listesi...

2021 Yılbaşında Sigaraya Ne Kadar Zam Gelecek? | 15 Ocak 2021 Sigara Fiyat Listesi

Sigara ne kadar zamlandı,ne kadar oldu? 2020 Yılbaşında Sigaraya ne kadar zam gelecek? Sigaraya ne kadar zam geldi? Hangi marka sigaralara zam geldi? Sigaranın yeni fiyatı? Hangi sigara ne kadar, kaç lira oldu? Zam gelen sigaralar hangileri? 2020 Sigara Fiyat Listesi, 2020'de Sigaraya Yüzde 30 Zam Geliyor, Zam gelen sigaralar listesi...

Sigara fiyatları güncel zamlı fiyat listesi yeni yılın gelmesiyle gündemde yer ediniyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda sigara vergi oranlarıyla ilgili önemli bir açıklama yapılmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan tütün ürünleriyle ilgili karara göre, sigara ÖTV ve maktu vergi oranlarında yeniden düzenlemeye gidildi. Kararın ardından gözler sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağına çevrildi. Peki, 13 Ocak 2021 Medley, Pall Mall, Viceroy, Camel, Muratti sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyatlarda son durum

SİGARAYA ZAM YAPILACAK MI?

Sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği konusunda firmalar tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara ile ilgili kararlar açıklandığında takvim.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

İşte Ocak 2021 güncel sigara fiyat listesi;

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

2020 Ocak ayı itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Marlboro: 18 TL

Parliament: 18,50 TL

Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

Muratti: 16 TL

Muratti Blu: 15 TL

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

British American Tobacco

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

TURKTAB

Medley: 12,5 lira

Sigara paketindeki sağlık uyarılarının tam görünür olma zorunluluğunun uygulanmasında süre uzatımı

Tarım ve Orman Bakanlığının "Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'nin 5'inci mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Piyasaya arz edilen tütün mamullerinin birim paketinde yer alan sağlık uyarılarının, bandrol ile kısmen gizlenemeyeceği veya kapatılamayacağı ve bu uyarının bütünüyle görünür olacağı için getirilen geçiş süreci bu yıl sonu doluyordu.

Yapılan değişiklikle söz konusu süre 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı.

PASİF İÇİCİLİK YILDA 1,2 MİLYON ÖLÜME NEDEN OLUYOR

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Güzin Zeren Öztürk, her yıl 8 milyonu aşkın insanın sigara kullanımına bağlı nedenlerden öldüğünü belirterek, "Pasif içicilik de sigara içen bireyde olduğu gibi sağlık sorunlarına yol açarak, yılda 1,2 milyon ölüme neden oluyor. Dünya genelinde çocukların yüzde 40'ının pasif içiciliğe maruz kaldığı, pasif içiciliğin çocuk ölümlerinin yüzde 28'inden sorumlu olduğu bildirildi." dedi.

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi de olan Doç. Dr. Öztürk, yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine işaret ederek, dünyada 1,1 milyar kişinin sigara kullandığını, 15 yaş üstü bireylerde ise sigara içme oranının yüzde 21,9 olduğunu aktardı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2019 verilerine de değinen Öztürk, Türkiye'de 15 yaş üstü bireylerde sigara içme oranının yüzde 31,4 olduğunu, Türkiye'nin sigara kullanımı yoğunluğu açısından dünyada 24. sırada yer aldığını, 2010-2019 yılları arasında 15 yaş üstünde sigara kullanımında artış yaşandığını ifade etti.

Öte yandan, sigara kullanan kişilerin, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) daha ağır geçirebildiğini hatırlatan Öztürk, yapılan çalışmalarda sigara içenlerin içmeyenlere oranla Kovid-19'dan ölüm hızının 14 kat fazla olduğunun ortaya konduğunu dile getirdi.





5 Ocak tarihinden itibaren geçerli olması beklenen sigara fiyat zamları şimdiden tüketicinin tepkisiyle karşılaştı.Yapılan zamların gereksiz olduğunu bildiren halk adeta isyan etti.

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