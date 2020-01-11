2020 Yılı İçin "Cenaze Ödeneği" Belli Oldu, 2020 yılı cenaze ödeğini kaç lira, cenaze ödeneğini kimler alabilir?, cenaze ödeneği karşılıksız mı Detaylar haberde..
2020 Yılı İçin "Cenaze Ödeneği" Belli Oldu
2020 Yılı İçin "Cenaze Ödeneği" Belli Oldu, 2020 yılı cenaze ödeğini kaç lira, cenaze ödeneğini kimler alabilir?, cenaze ödeneği karşılıksız mı Detaylar haberde..
Sosyal güvenlik kurumu 5510 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödeneceği hükmüne karar kılınmıştır.
Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulumuzca alınan 25/12/2009 tarihli ve 2009/407 sayılı karar ile 2010 senesinden itibaren başlamak üzere bundan böyle her sene bir önceki sene için Türkiye istatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına bu şekilde hesaplanarak bulunacak rakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesine ve konunun Bakan onayına sunulmasına karar verilmiş ve 31/12/2009 tarihli ve 179679 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onanmıştır.
Bu kapsamda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2019 senesi için belirlenen TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının yüzde % 11,84 olarak açıklanmasından dolayı 2019 senesinde 716 TL olan cenaze ödeneği tutarı 2020 senesi için 800,77 TL yükselmiştir.
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