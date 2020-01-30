2020 Yılı Enflasyon Tahmini Merkez Bankası Tarafından Açıklandı

Merkez Bankası başkanı Murat uysal 2020 yılı enflasyon raporlarına göre 2020 yılında beklenen enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaştı küresel ekonomi politikalarındaki belirsizlikler son dönemde kısmen azalmış ve ülkemizdeki ekonomik sıkıntılar bir nebze olsun giderilmeye başla başladı 2017 ve 2018 ardından 2019 yıllarını Türkiye ekonomisi çok zor atmıştı gelişen ülkelere özgü Bu ekonomik gelişmeler büyüme görünümlü ekonomileri etkileyebilir küresel enflasyona yönelik değerlendirilen raporda Türkiye'nin de 2020 yılı içerisinde enflasyon rakamlarında iyileşme ve düşüş olacağı belirtildi Türkiye'nin riski önceki yıllarda belirten raporlara göre ciddi manada geriledi iktisadi faaliyetler de toparlanma eğilimini ülkemiz sürdürmeye devam ediyor veriler büyümenin iç talep kaynaklı güç kazandığına işaret etmektedir Bu yıl merkez bankasının başkanı Murat uysal ın göreve gelmesiyle birlikte faizlerde ciddi bir düşüş yaşanmış özellikle ev kredileri şu an 0 79 v0 89 seviyelerine indi finansal koşullar iyileşme yurtiçi talebi belirgin şekilde hissetmeye devam ediyor işgücü piyasası toparlandı yatırımcılar yatırımlarını korkmadan çekinmeden hızlı bir şekilde yapmaya başladı Türkiye ekonomisi yaşanan bu gelişmeler ile güven vermeye devam ediyor 2020 yılında enflasyon beklentisi 8.2 olarak açıklanmıştı 2021 yılı sonunda ise bu rakamın 5.4 seviyelerine ineceği merkez Bankası tarafından tahmin edilmektedir son çeyrekte itibaren güç kazanan Türkiye ekonomisinin enflasyon oranları düşecek genel olarak bütün ekonomistler tarafından öngörülmektedir

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