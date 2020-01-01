2020 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri Belli Oldu

Değerli kağıtlar için 2020 yılında uygulanacak satış bedelleri belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Resmi gazetede yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında ilgili kanunda "değerli kağıt" olarak belirlenen noter kağıtları 16,50 lira ile 33 lira arasında satılacak. Pasaport bedeli ise 160 lira olacak.

Kimlik kartları 25 lira, aile cüzdanları 140 lira, sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 200 lira, motorlu araç tescil belgesi 180 lira, iş makinesi tescil belgesi 150 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 10 lira, Mavi Kart ise 14 liradan satılacak.

Tebliğ, 1 Ocak 2020 itibarıyla uygulanacak değerli kağıt bedelleri şöyle: