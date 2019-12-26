2020 Yılı Milyonlarca Kişiye Yararlanacağı Asgari Ücret Belirlendi

Asgari ücret ile çalışan vatandaşlar merakla yeni yılda 2020 asgari ücret ne kadar oldu ? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 2020 yılında asgari ücrete yapılan zam miktarı ve 2020 yılı agi hesaplama 2020 Yılı Asgari Ücret Belirlendi, 2020 Asgari ücret net ve brüt zammı ne kadar olacak? Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2020 yılı asgari ücret belli oldu mu? Enflasyon rakamlarına göre belirlenecek asgari ücret ile ilgili merak edilenler haberimizde, açıklanır açıklanmaz burada yer alacak...

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı TBMM'de görüşülen Plan ve Bitçe komisyonunda. 2020 yılına sayılı günler kala, asgari ücret miktarının ne kadar olacağı merak konusu. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 yılı asgari ücreti belirlemek konusunda da toplantılarını devam etmektedir Son yapılan toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak bir sonuca ulaşacağımıza inanıyorum" açıklamasını yapmıştı. Peki asgari ücret ve emekli maaşları ne kadar olacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk konuşmasında birçok dikkat çeken noktalara değinmişti

"Çalışma hayatının temel unsurlarından biri olan asgari ücretin tespiti konusunda tüm taraflar tekliflerini, görüş ve önerilerini açıkça sunma imkanı bulacak.

Bugün masanın etrafından olan herkes aynı gemide yol aldığımızın bilincinde.

İşçi olmadan iş verenin, iş veren olmadan işçinin var olması mümkün değil. Bu anlayışla sürdürülen üçlü diyalog mekanizması her zaman etkin bir şekilde işlemiştir ve işlemeye de devam edecek."



"Asgari ücret çalışma hayatının ücret politikalarının da en alt sınırını ortaya koymakta. Bu yönüyle tüm çabamız, hepimizin ortak hedefi tüm sosyal tarafların görüşlerini ve taleplerini göz önünde bulundurarak işçi ve iş verenlerimizle birlikte sürdürülebilir kalkınmayı tesis edecek şekilde bu alt sınırı daha ideal bir noktaya getirebilmek."

Elbette işçi ve iş verenler belirlenecek asgari ücretin üzerinde bir ücreti belirleme imkanına da sahip. Bu konuda uygulama geliştiren firmalarımız da var. En büyük temennimiz bu tür uygulamaların daha yaygın hale gelmesi yönünde."

"Asgari ücretin çalışma barışına olumlu katkıda bulunacak, ülkemizin koşullarına, işçilerimizin ve iş verenlerimizin taleplerine uygun bir seviyede tespit edilmesini temenni ediyorum." ifadesini kullanan Selçuk, sözlerini "Komisyon boyunca çalışanlarımızın, işverenlerimizin, tüm sosyal taraflarımızın ve devletimizin hassasiyetlerinin gözetileceğine canı gönülde inanıyorum.

Bu çalışmalar sonunda bir araya geleceğimiz son toplantımızda tüm kesimlerin uzlaştığı ve memnun olduğu bir rakamı açıklayacağımızı da umuyorum." diye tamamladı.

2020 ASGARİ ÜCRET BRÜT ve NET ne kadar olacak?

Mevcut asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt Brüt 2.558 , vergiler ve kesintiler düştüğünde net Net 2 bin 20 TL olarak hayatta.

sendikaların toplu olarak yaptıkları açıklamada asgeri ücret tespit komisyonunda hükümete karşı aldıkalrı ortak karada asgari ücret brüt 3000 bin lira net ise 2500 lisa seviyesinde olması gerekktiğini ve bu rakamlar üzerinden anlaşma sağlanacağını belirttiler komisyondan karar çıkar çıkmaz sayfamızda kesin olarak belirlenen asgari ücret bilgisi yer alacak herkesten önce bu rakamları öğrenmek ve kamu adına bütün bilgilere ve işçi alımlarına ulaşmak için www.kamusaati.com web adresimizi takip edebilirsiniz

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