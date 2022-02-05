200 bin çiftçiye destek müjdesi Bakan Bekir Pakdemirli, tarım destekleri kapsamında 200 bin üreticiye 630 milyon lira civarında bir ödeme yapılacağını duyurdu.

Aralıktan beri marketlerde fiyatlara ekstra bir zam gelmedi yanıtı Canlı yayında Türkiye'deki ekonomik durum hakkında Erşan Şen ile tartışmaya giren gazeteci Cem Küçük, 'Marketlerde aralık ayından beri fiyatlar aynı. Ekstra bir zam gelmedi' dedi. Erşan Şen'in maydanozun kilosunun 8 buçuk lira olduğunu belirtmesinin ardından Küçük ise 'Ya bırakın hocam. Üç harflilerden alsın' diye karşılık verdi.