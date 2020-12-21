2 ay önce kurduğu üretim tesisinde, 5 ülkeden teklif aldı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde hayat süren girişimci Sibel Doğan, 2 ay evvelinde KOSGEB 'in desteği sayesinde kedi-köpek maması üretim tesisi yaptı. Çok kısa süre içerisinde ticari başarıya kavuşan genç girişimci, mamalarını Ankara, Antalya Adana, İstanbul ve İzmir'deki bütün bayilerinden alarak toplu şekilde gönderim olacağını açıkladı. Doğan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, bir hafta içerisinde Bulgaristan'a 30 bin konserve mama ihraç edilmek üzere sipariş geldiğini , Amerika, Almanya, Kıbrıs ve Arap ülkelerinden de teklif lerin arttığına değindi.

"Avrupa ülkeleri bizden ürün talep ediyor"

Yurt dışına ihracatlarının başladığını aktaran Doğan, şöyle dedi"

"Bu hafta Bulgaristan'a ihracat gerçekleştirmekteyiz. Ayın 21'inde de fuarımız mevcut , ürünlerimizle katılacağız. Arkasından da Almanya, Kıbrıs, Arap ülkeleri daha çok ağırlıklı bulunmak üzere Amerika'daki müşterilerle diyalog içerisindeyiz. Daha çok Avrupa ülkeleri bizden ürün bekliyor. Anlaşmalarımız yapılmak üzere. Yapıldıktan sonra ihracatımız başlayacak. Şuanda Bulgaristan'a bir konteyner mal gönderimi gerçekleştirdik . O konteyner de 40 palet mal alıyor. 30 binden fazla nereden baksanız 300 bin liralık sadece bir konteynerda mal satmış oluyoruz."

"Yıllık 8 milyona yakın üretim kapasitemiz var"



"Makinelerimiz yerli üretim"

Tesisteki makinelerin yerli üretim olduğunu anlatan Doğan, "Manisa, Bursa ve İstanbul'dan yaptırdık . Kendimiz yerli üretim yaptığımız için Türk halkını kollamayı önemsedik . Yerli üretim hepsi yurt dışından hiçbir durumda makine almadık. Kendimiz çabalıyoruz diye konuştu.

Sadece KOSGEB'den destek aldığını da anlatan getiren genç girişimci, ilk süreç te 15 kişiye iş istihdamı sağladığını ve tesisini daha çok büyütüp sayıyı 30'a çıkaracağını sözlerine katılmış oldu.

"Tarıma dayalı sanayi de gelişme aşamasında "

Kırıkkale'deki mama üretim tesislerini ziyarete gelen İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz da, "Kırıkkale savunma sanayii ile anılan bir il, biz bununla gurur duymaktayız . Ayrıca tarımsal sanayii ile de anılması bizi çok mutlu eder. Tarıma dayalı sanayi de gelişmeye büyümeye başladı artık . En son ilimizde gerçekleşen mama üretimi ile alakalı yatırımlar son derece güzel durumda . Hem ülke nin tamamında hem de yurt dışına ihracat gerçekleşiyor. Hem ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaları , hem istihdam sağlamaları anlamında son derece mutluluk verici, son derece bizi memnun kılıyor. Bizde bu konuyla alakalı Tarım Bakanlığı olarak, tarım teşkilatı olarak desteklerimizi verme çabasındayız" diye anlattı .