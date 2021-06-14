Yüz yüze eğitim eylülde başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitime eylül ayında başlamayı planladıklarını açıkladı. Selçuk, başarı belgeleri ile diplomaların da okul müdürlüklerinden alınacağını söyledi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Selçuk, LGS'deki benzer soru iddialarıyla ilgili, "Tamamen dedikodu. Böyle bir şey olsa zaten ilk 1-2 saat içerisinde çıkarılırdı. Tamamen maksatlı" dedi. Çocukların risk grubunda yer almamasına rağmen okulların kapalı olmasını da değerlendiren Bakan Selçuk, "Öğretmenlerimiz risk altında. Bunun için eleştirilebilirim ama ben öğretmenlerimizi riske atamam" diye konuştu.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:

AMACIMIZ EYLÜLDE OKULLARI AÇMAK

Hekimlerden sonra aşılanan ilk meslek grubu öğretmenler oldu. Şu anda tüm öğretmenlerimizin aşılanmasıyla ilgili randevu işlemi tamamlandı. Zaten çok kısa bir zamanda bu aşılama işlemi tamamlanacaktır. Eğitimi yüz yüze yapmanın hedefindeyiz.

Bizim yaza ve kışa göre tedbirlerimiz var. "Neden açıp kapatıyorsunuz" dediklerinde çok net olarak "Önce sağlık" diyoruz. Çocuklarımız için risk çok az. Amacımız eylülde okulları açmak.

ÖĞRENCİLER DE AŞILANACAK MI?

Eğitimsel kısmıyla biz ilgileniyoruz ama sağlık kısmına ben karışamam. Dünya ülkelerini de izliyoruz. Sağlık Bakanlığı'mızın da çalışmaları var. Çocuklarımızın sağlığı bakanlığımız tarafından dikkatle ele alınıyor. Çocuklarla ilgili riskin çok düşük olması bizi rahatlatıyor. O zaman "Neden okulu kapatıyorsunuz" diyorlar? Öğretmenlerimiz için bir risk oluşturuyor. Öğretmenlerimiz zarar göreceği için eleştirilebiliriz ama ben öyle bir riske giremem.

OKUL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINACAK

2020-2021 eğitim-öğretim yılı sonuna ilişkin karne, teşekkür, takdir, onur ile üstün başarı belgelerin basılı hali ve mezunlara yönelik düzenlenen diplomalar için ilgili okul müdürlüğüne başvurulacak. Ders yılı sonu işlemleri, ikinci dönem ile sorumluluk sınavlarına ilişkin tereddüt edilen hususlara, "http://ogm. meb.gov.tr" adresindeki "Sıkça Sorulan Sorular" bölümünden ulaşılabilecek.