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Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren karar: Lise diploması alacaklar

Mesleki eğitim merkezinden ustalık ve kalfalık belgesi almış veya okumaya devam eden kişiler, telafi dersler ile 'meslek lisesi diploması' sahibi olabilecek.

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren karar: Lise diploması alacaklar
27 Ağustos 2020 Perşembe 00:08


Ortaokul mezunu kalfalık ve ustalık belgesi sahibi olan vatandaşlara müjdeli bir haber geldi. Millî Eğitim Bakanlığı ustalık ve kalfalık belgesi almış veya mesleki eğitim merkezinde okumaya devam eden fakat diploma programına dâhil olmayan kişilerin telafi dersler ile 'meslek lisesi diploması' sahibi olabileceğini duyurdu. Meslek eğitim merkezleri tarafından verilen lise diploması şartları daha da genişletildi. Ayrıca merkezlerde okuyan ve 11'inci, 12'inci sınıftaki diploma programına dahil olmayan öğrenciler de fark derslerini alarak meslek lisesi diploması alabilecek. Dışarıdan ustalık kalfalık sınavına girmiş ortaokul veya imam hatip ortaokulu mezunu kişiler diploma programına dâhil olacak. Diploma almak isteyenlerin devamsızlık yapmamaları gerekiyor

MEB'in açıklaması:

MEB: "Ustalık ve kalfalık belgesi almış veya mesleki eğitim merkezinde okumaya devam eden fakat diploma programına dahil olmayan kişiler, telafi dersler ile meslek lisesi diploması sahibi olabilecekler."
MEB: "Ustalık ve kalfalık belgesi almış veya mesleki eğitim merkezinde okumaya devam eden fakat diploma programına dahil olmayan kişiler, telafi dersler ile meslek lisesi diploması sahibi olabilecekler."

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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