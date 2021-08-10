YÖK baraj düşürme çalışmasını tamamladı YÖK, YKS’de baraj puanının düşürülmesi için yaptığı çalışmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu.

Üniversiteye girişte tercih dönemi sürerken, baraj puanlarının düşürülmesi gündemde…

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), konuya ilişkin çalışmasını sürdürüyor.

Yetkililer, salgın nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesi ve öğrencilerin uzaktan eğitim döneminde sınava iyi hazırlanamamaları nedeniyle üniversite sınavında başarı ortalamasının düştüğünü bildirdi.

Çok sayıda aday barajın altında kaldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YÖK BAŞKANI ÖZVAR İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldığı bir televizyon programında, 180 olan baraj puanının altında kalanlara yönelik bir çalışma yapıldığını söylemişti.

Erdoğan'ın, yeni YÖK Başkanı Erol Özvar'la bu konuda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi.

170’E DÜŞÜRÜLEBİLİR

Bu kapsamda, Alan Yeterlilik Testi'nde barajın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 180'den 170'e düşürülmesi konusu değerlendirildi.

Son bilgilere göre ise YÖK, YKS’de baraj puanının düşürülmesi için yaptığı çalışmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu.

TERCİHLER 20 AĞUSTOS’TA SONA ERİYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dün barajın düşürülmesi çağrısında bulunmuştu.

Son karar, yapılacak çalışmaların neticesinde açıklanacak.

Tercih işlemleri 20 Ağustos'ta sona erecek.