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YKS İçin Son tarih Belli oldu

YKS İçin Son tarih Belli oldu Merkez Bankası enflasyon beklentisini açıkladı YKS başvuruları başladı 2.5 milyona yakın adayın katılması beklenen 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvurular bugün başlıyor

YKS İçin Son tarih Belli oldu
11 Şubat 2022 Cuma 12:28

Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'na başvurular 11 Şubat-7 Mart tarihleri arasında yapılacak. 16-17 Mart tarihlerinde ise geç başvuru yapılabilecek. 3 oturumlu YKS, 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran Cumartesi, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise 19 Haziran Pazar günü yapılacak. Yabancı Dil Testi (YDT) de yine 19 Haziran Pazar öğleden sonra gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.

BAŞVURU E-DEVLET'TEN

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni kimlik kartları olanların e-Devlet şifreleri ile başvuru yapabileceklerini duyurdu. Halis "Yeni kimlik kartı olan adaylar, e-Devlet şifreleri ile başvuru merkezlerine gitmeden tüm işlemlerini ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan ve http://ais.osym.gov.tr adresimizden yapabilecekler" dedi.

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