Yaz Tatili İçerisinde telafi eğitimi Yapılacak

Türkiye'nin bütününe dağılan koronavirüs sebebi ile okullarda eğitim duraksamıştı .

Eğitimlerine evden devam etmekte olan okullulaeın durumuyla alakalı Meclis'te düzenleme gerçekleşmişti.

EĞİTİMDE YAZ TELAFİSİ

Milli Eğitim Temel Kanunu'nda gerçekleşmekte olan farklılığa göre; ülkenin neredeyse tamamaında hayatı sarsmakta olan salgın hastalık durumlarında eğitim öğretim faaliyetlerinin 2 haftadan fazla süreyle yerine getirilmemesi durumunda Milli Eğitim Bakanlığı aracılığı ile telafi eğitim programı yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin izin süresini baya azaltacak .

Öğretmenlerin tatili 1 aydan fazla olmamakta . kesinlik kazandı.

Meclis'ten onay alan bu mühim düzenlemeyle yaz tatili kapsamında telafi eğitimin yapılması kesinlik kazandı .

MÜDÜR VE YARDIMCILARI SIRAYLA İZİN KULLANACAK

Kendilerine asıl ve birincil olarak tanınan hedef okul/kurum idareciliği verilenler ve yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim birimleri içerisinde çalışan öğretmenler ile Bakanlık merkez teşkilatı ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen (yöneticilik dahil) öğretmenler, yıllık izinlerini Devlet Memurları Kanunu hükümleri geregince tekrar yapılandırılmıştır .

Okul müdürleriyle müdür yardımcıları, tatil aylarında okul işlerini tamamlamak kaydı ile sıra sıra izinlerini yapabilecek.

BAKAN SELÇUK: "YAZ TATİLİ KALKMAYACAK"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından 15 nisan itibariyle gerçekleştirdiği o şok duyuru içerisinde bakalım hangi şartlara değindi

"TBMM’de kabul edilen 'Telafi eğitimi düzenlemesi' kısmi ve hızlandırılmış bir 'telafi' sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz."