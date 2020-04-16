Yazın Okular açılacak mı?, Telafi eğitimi yazın nasıl yapılacak, Bu sene yaz tatili olmayacak mı?, Öğrenciler yaz aylarında nasıl eğitim öğretime devam edecek? Telefi Eğitimi Nasıl olacak?, Müfredat belirli mi? Yaz Tatili İçerisinde telafi eğitimi Yapılacak Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde yaz tatilinde eğitim verilecek. Öğretmenlerin 2 aylık yaz tatili kısaltılabilecek.
Yaz Tatili İçerisinde telafi eğitimi Yapılacak
Yazın Okular açılacak mı?, Telafi eğitimi yazın nasıl yapılacak, Bu sene yaz tatili olmayacak mı?, Öğrenciler yaz aylarında nasıl eğitim öğretime devam edecek? Telefi Eğitimi Nasıl olacak?, Müfredat belirli mi? Yaz Tatili İçerisinde telafi eğitimi Yapılacak Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde yaz tatilinde eğitim verilecek. Öğretmenlerin 2 aylık yaz tatili kısaltılabilecek.
Türkiye'nin bütününe dağılan koronavirüs sebebi ile okullarda eğitim duraksamıştı .
Eğitimlerine evden devam etmekte olan okullulaeın durumuyla alakalı Meclis'te düzenleme gerçekleşmişti.
EĞİTİMDE YAZ TELAFİSİ
Milli Eğitim Temel Kanunu'nda gerçekleşmekte olan farklılığa göre; ülkenin neredeyse tamamaında hayatı sarsmakta olan salgın hastalık durumlarında eğitim öğretim faaliyetlerinin 2 haftadan fazla süreyle yerine getirilmemesi durumunda Milli Eğitim Bakanlığı aracılığı ile telafi eğitim programı yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin izin süresini baya azaltacak .
Öğretmenlerin tatili 1 aydan fazla olmamakta . kesinlik kazandı.
Meclis'ten onay alan bu mühim düzenlemeyle yaz tatili kapsamında telafi eğitimin yapılması kesinlik kazandı .
MÜDÜR VE YARDIMCILARI SIRAYLA İZİN KULLANACAK
Kendilerine asıl ve birincil olarak tanınan hedef okul/kurum idareciliği verilenler ve yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim birimleri içerisinde çalışan öğretmenler ile Bakanlık merkez teşkilatı ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen (yöneticilik dahil) öğretmenler, yıllık izinlerini Devlet Memurları Kanunu hükümleri geregince tekrar yapılandırılmıştır .
Okul müdürleriyle müdür yardımcıları, tatil aylarında okul işlerini tamamlamak kaydı ile sıra sıra izinlerini yapabilecek.
BAKAN SELÇUK: "YAZ TATİLİ KALKMAYACAK"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından 15 nisan itibariyle gerçekleştirdiği o şok duyuru içerisinde bakalım hangi şartlara değindi
"TBMM’de kabul edilen 'Telafi eğitimi düzenlemesi' kısmi ve hızlandırılmış bir 'telafi' sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz."
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