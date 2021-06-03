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Yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenler aşı olabilecek

Yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenler aşı olabilecek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecek" dedi.

Yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenler aşı olabilecek
03 Haziran 2021 Perşembe 00:00

Koronavirüsle mücadele kapsamında 1 Haziran itibariyle kontrollü normalleşme dönemine girdiğimiz günlerde, aşılama işlemleri hızla devam ediyor.

AŞILAMADA YENİ DÖNEM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada yeni dönemin başlayacağını belirterek, öğretmenlerde yaş sınırının 7 Haziran itibariyle kalktığını söyledi.

"YAŞ SINIRI OLMAKSIZIN TÜM ÖĞRETMENLERİMİZ AŞI OLABİLECEK"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız." dedi .

Yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenler aşı olabilecek #1

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