Yarıyıl tatili ve karne ile ilgili flaş karar!

Yarıyıl tatili ve karne ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan çok önemli açıklamalar geldi. Bakan Selçuk, öğrencilere 22 Ocak'ta karne vermek istediklerini duyurdu. Bakan Selçuk ayrıca yarıyıl tatili ile ilgili de konuşarak "Yarıyıl tatilini öne almak senaryolar arasında bulunuyor." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir canlı yayında önemli açıklamalarda bulunurak, "22 Ocak'ta karne vermek istiyoruz. En az bir sınavı yüz yüze yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu ile temas halindeyiz. Öğrencilerimizi de bu dönemde izliyoruz. Kısaca ilgili kurumlarla değerlendirmeleri yapıyoruz.



YÜZ YÜZE EĞİTİM



Önümüzdeki hafta Kabine toplantısında bu konu tekrar değerlendirmeye alınacak. Bu tür kararları almak tamamen veriye bakma gerekliliği doğuruyor. Okulların açılmasını biz de istiyoruz ama duruma bakılacak. Muhtemel senaryolar değerlendirilip okul kararı verilecek.



''4 OCAK İYİMSER BİR TAHMİN''



4 Ocak bizim için umut vaad eden bir tarih açıklamasında ifade etmek istediğim, okulların bir an önce açıklaması yönünde bir talebim var. Tüm bunlara baktığımda 4 Ocak iyimser bir tahmin.



YARIYIL TATİLİ ÖNE ALINACAK MI?



Yarıyıl tatilini öne almak senaryolar arasında bulunuyor.



''EN AZ BİR SINAV YÜZ YÜZE YAPILACAK''



22 Ocak'ta karne vermek istiyoruz. En az bir sınavı yüz yüze yapmak istiyoruz. Biz çocuğuzun eline basılı karne vermek istiyoruz. Tüm şartlara karşı da hazırlıklarımı sürdürüyoruz.



ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?



Öğretmenlerin bir an önce aşılanması için çalışma sürüyor.



500 BİN TABLET PROJESİ



150 bin tablet dağıtıldı, Ocak'ta 500 bin hedefi var. Dağıtılan tabletlerle internet desteği de veriliyor.



EBA'YA ERİŞİM SIKINTISI YAŞANIR MI?



Mart ayından bu yana sadece bir kere sıkıntı yaşandı.



Anaokulu ve kreşlerin durumuna ilişkin bir değerlendirme, önümüzdeki hafta Kabine toplantısında değerlendirilecek.



LGS VE YKS MÜFREDATI



EBA'nın içeriği gelişti, şu an yeterince kaynak var. Müfredatın tümünden sorumlu olmak bize gelen tavsiyeler arasında. Bu karar bürokratik değil, eğitimcilerin ortak görüşü. Bizim nisan, mayıs aylarında telafi eğitimimiz oldu.