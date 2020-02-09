Yarın Okullar Tatil mi? Şubat 2020 Pazartesi Kar Tatili olan İller

Türkiye geneline yurdu etkisi altına kar yağışı etkisini iyice hissettiren soğuk nedeniyle 10 şubat pazartesi günü okulların tatil edildiğini illerin valilikleri tek tek açıklamaya devam ediyor. Birçok şehirde valiliklerce eğitime ve öğretime ara verildiği açıklandı.

İşte o iller...

Eğitim öğretime 10 şubat 2020 pazartesi günü 1 gün süre ile ara verilen illerimiz

VAN, KARABÜK, ZONGULDAK, ORDU, GİRESUN, ŞIRNAK, KASTAMONU, ARTVİN, DÜZCE, KAYSERİ, BOLU, HAKKARİ, SAMSUN, BARTIN, GÜMÜŞHANE, SİİRT, SİVAS, ERZURUM, AKSARAY, NEVŞEHİR, BURSA, KARS, NİĞDE

Valiliklerinden yapılan açıklama ile yoğun kar, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle 10 Şubat pazartesi ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Eğitim öğretime 10 şubat 2020 pazartesi gününden itibaren 2 gün süre ile ara verilen illerimiz

TRABZON, RİZE

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle 10 ve11 Şubat'ta il genelinde ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 2 gün süre ile ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.