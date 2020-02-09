Yarın Okullar Tatil mi? Şubat 2020 Pazartesi Kar Tatili olan İller

Kayseri'de ve diğer illerde Yarın Okullar tatil mi? Kar yağışı sonrasında öğrenciler kar tatilini merak ediyor. Peki Yarın 3 Şubat 2020 Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak? Ankara, İstanbul, Bolu, Düzce, Kayseri, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Ankara, Bingöl, Muş, Ardahan, Kars, Hakkari, Bitlis, Erzincan, Tunceli, Elazığ, ve Gümüşhane İllerin hava durumu ve en güncel gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Yarın Okullar Tatil mi? Şubat 2020 Kar Tatili olan İller
Kayseri'de ve diğer illerde Yarın Okullar tatil mi? Kar yağışı sonrasında öğrenciler kar tatilini merak ediyor. Peki Yarın 3 Şubat 2020 Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak? Ankara, İstanbul, Bolu, Düzce, Kayseri, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Ankara, Bingöl, Muş, Ardahan, Kars, Hakkari, Bitlis, Erzincan, Tunceli, Elazığ, ve Gümüşhane İllerin hava durumu ve en güncel gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Türkiye geneline yurdu etkisi altına kar yağışı etkisini iyice hissettiren soğuk nedeniyle 10 şubat pazartesi günü okulların tatil edildiğini illerin valilikleri tek tek açıklamaya devam ediyor. Birçok şehirde valiliklerce eğitime ve öğretime ara verildiği açıklandı.
İşte o iller...
Eğitim öğretime 10 şubat 2020 pazartesi günü 1 gün süre ile ara verilen illerimiz
VAN, KARABÜK, ZONGULDAK, ORDU, GİRESUN, ŞIRNAK, KASTAMONU, ARTVİN, DÜZCE, KAYSERİ, BOLU, HAKKARİ, SAMSUN, BARTIN, GÜMÜŞHANE, SİİRT, SİVAS, ERZURUM, AKSARAY, NEVŞEHİR, BURSA, KARS, NİĞDE
Valiliklerinden yapılan açıklama ile yoğun kar, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle 10 Şubat pazartesi ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Eğitim öğretime 10 şubat 2020 pazartesi gününden itibaren 2 gün süre ile ara verilen illerimiz
TRABZON, RİZE
Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle 10 ve11 Şubat'ta il genelinde ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 2 gün süre ile ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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