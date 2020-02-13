Yarın Okullar Tatil mi? 14 Şubat 2020 Cuma Kar Tatili olan İller

Türkiye geneline yurdu etkisi altına kar yağışı etkisini iyice hissettiren soğuk nedeniyle 14 şubat Çarşamba günü okulların tatil edildiğini illerin valilikleri tek tek açıklamaya devam ediyor. Birçok şehirde valiliklerce eğitime ve öğretime ara verildiği açıklandı.

İşte o iller...

Valilik ve kaymakamlıktan kesin karar çıktıktan sonra yayınlamaya başlayacağız takipte kalın

Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan illerinde kar yağışı etkili olacağından bu iller için tatil haberi beklenmektedir.

14.02.2020 tarihinde kar tatili olan iller aşağıda listelenmiştir. Kar tatili haberleri geldikçe liste güncellenecektir.

HATAY

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi. İlçede kar ve aşırı buzlanma tehlikesinden dolayı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 14 Şubat Cuma günü eğitime 1 gün ara verildi. Aynı zamanda hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak



Bitlis il merkezi ve Tatvan ilçesinde kar yağışı ve kötü hava koşulları ve buzlanma sebebiyle okullar perşembe ve cuma günü olmak üzere 2 gün tatil edilmiştir

VAN- 13 VE 14 ŞUBAT TATİL



''Kötü hava koşulları nedeni ile il genelindeki ilk ve orta dereceli okullar, RAM'lar ve Halk Eğitim Merkezleri, Rehabilitasyonlar perşembe ve cuma günü olmak üzere 2 gün tatil edilmiştir.'' denildi.

SİİRT

Siirt Valiliği 14 Şubat'ta okulların tatil olduğunu duyurdu. Açıklamada "Siirt İl merkezi ve Merkeze bağlı köylerimizde; yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 14/02/2020 Cuma günü eğitime (1) gün süreyle ara verildi.



Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamileler de idari izinli sayılacaklardır." ifadelerine yer verildi.

GÜNCELLENİYOR...

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