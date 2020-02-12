Yarın Okullar Tatil mi? 13 Şubat 2020 Perşembe Kar Tatili olan İller

Türkiye geneline yurdu etkisi altına kar yağışı etkisini iyice hissettiren soğuk nedeniyle 12 şubat Çarşamba günü okulların tatil edildiğini illerin valilikleri tek tek açıklamaya devam ediyor. Birçok şehirde valiliklerce eğitime ve öğretime ara verildiği açıklandı.

İşte o iller...

Valilik ve kaymakamlıktan kesin karar çıktıktan sonra yayınlamaya başlayacağız takipte kalın

Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Van illerinde kar yağışı etkili olacağından bu iller için tatil haberi beklenmektedir.

13.02.2020 tarihinde kar tatili olan iller aşağıda listelenmiştir. Kar tatili haberleri geldikçe liste güncellenecektir.



BİTLİS - 13 VE 14 ŞUBAT TATİL



Bitlis il merkezi ve Tatvan ilçesinde kar yağışı ve kötü hava koşulları ve buzlanma sebebiyle okullar perşembe ve cuma günü olmak üzere 2 gün tatil edilmiştir

VAN- 13 VE 14 ŞUBAT TATİL



''Kötü hava koşulları nedeni ile il genelindeki ilk ve orta dereceli okullar, RAM'lar ve Halk Eğitim Merkezleri, Rehabilitasyonlar perşembe ve cuma günü olmak üzere 2 gün tatil edilmiştir.'' denildi.

ERZİNCAN 13 ŞUBAT TATİL

Erzincan genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle bugün öğleden sonra ve yarın okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 12 Şubat 2020 Çarşamba günü öğleden sonra ve 13 Şubat 2020 Perşembe günü okulların 1 gün tatil edildiğini belirtti.

Kayseri'nin Bünyan ve Felahiye İlçesinde Okullar 13 şubat perşembe günü tatil edildi.

GÜNCELLENİYOR...

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