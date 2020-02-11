Yarın Okullar Tatil mi? 12 Şubat Çarşamba Kar Tatili olan İller

Türkiye geneline yurdu etkisi altına kar yağışı etkisini iyice hissettiren soğuk nedeniyle 12 şubat Çarşamba günü okulların tatil edildiğini illerin valilikleri tek tek açıklamaya devam ediyor. Birçok şehirde valiliklerce eğitime ve öğretime ara verildiği açıklandı.

İşte o iller...

Valilik ve kaymakamlıktan kesin karar çıktıktan sonra yayınlamaya başlayacağız takipte kalın

Kayseri ilçeleri İncesu, Yahyalı, Yeşilhisar, akkışla ilçeleri 12 şubat 2020 çarşamba tatil edildi kayseri merkezi için valilikten açıklama bekleniyor açıklama yapılınca sitemizde yayımlanacakdır takipte kalın

TRABZON

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yaygın olarak devam eden buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda meydana gelmesi muhtemel aksaklıklar göz önünde bulundurularak 12 Şubat Çarşamba günü, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.



RİZE

Rize Valisi Kemal Çeber, il genelinde yoğun buzlanma ve muhtemel riskler nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Çeber, valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, yoğun buzlanma ve muhtemel riskler nedeniyle, kendisine gönderilen fotoğraf ve genel değerlendirmeleri inceleyerek çarşamba günü okulların tatil edildiğini belirtti. Çeber, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağını kaydetti. Vali Çeber, vatandaşların ve öğrencilerin oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını istedi.



Öte yandan 12.02.2020 çarşamba günü tatil olması muhtemel iller arasında Ağrı, Erzurum, Van, Bitlis ve Muş bulunuyor.

ORDU



Ordu'da kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentin kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar, fırtına ve sağanak yağmur, iç kesimlerinde ise kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte kar yağışı beklendiğinden 12 Şubat çarşamba günü il genelindeki okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.