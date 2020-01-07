Yurdun büyük bir bölümü beyaz örtü ile kaplandı. Hafta sonunda Marmara Bölgesini etkisi altına alan kar yağışı, yurdun orta ve kuzey kesimlerinde de etkisini göstermeye başladı. Yüzbinlerce öğrenci ise okullar tatil mi diye merak ediyor. Peki Yarın okullar tatil olacak mı? 8 Ocak 2020 Çarşamba Ankara, İstanbul, Bolu, Nevşehir, Malatya, Bingöl, Muş, Ardahan, Kars, Hakkari, Bitlis, Kayseri, eğitime ara verilecek mi? İşte detaylar.
Yarın Okullar Tatil mi? 08 Ocak 2020 Kar Tatili olan İller
Yurdun büyük bir bölümü beyaz örtü ile kaplandı. Hafta sonunda Marmara Bölgesini etkisi altına alan kar yağışı, yurdun orta ve kuzey kesimlerinde de etkisini göstermeye başladı. Yüzbinlerce öğrenci ise okullar tatil mi diye merak ediyor. Peki Yarın okullar tatil olacak mı? 8 Ocak 2020 Çarşamba Ankara, İstanbul, Bolu, Nevşehir, Malatya, Bingöl, Muş, Ardahan, Kars, Hakkari, Bitlis, eğitime ara verilecek mi? İşte detaylar.
8 Ocak 2020 Türkiye Hava Durumu
Çanakkale ilçelerde 8 Ocak çarşamba okullar kar tatili..
Çanakkale’de etkili olan kar yağışı nedeniyle Çan ve Yenice ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi. Çanakkale’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Çan ve Yenice ilçelerinde okullar 1 gün tatil edildi. Yenice Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Devam eden kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 08 Ocak 2020 Çarşamba günü, ilçemiz genelindeki tüm okul ve kurumlarımızda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumları) eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Bu kapsamda, engelli ve hamile kamu personeli de bir gün süre ile idari izinli sayılacaktır” denildi.
Kastamonuda Yoğun Kar Yağışı:
Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 42 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. 8 Ocak çarşamba günü tatil olur mu beklenti çok yüksek ancak son kararı valilik akşam saatlerinde açıklayacak. İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, dünden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksaklık yaşanıyor. Merkezde 1, ilçelerden Ağlı’da 8, Daday’da 7, Devrekani’de 10, Seydiler’de 1, Tosya’da 15 olmak üzere 42 köy yolu ulaşıma kapandı.
Meteoroloji'nin 'kırmızı kod' uyarısı yaptığı Mersin'de aralıksız devam eden yağmur, hayatı felç etti. Gece boyunca devam eden yağmur, başta merkez Mezitli ilçesi olmak üzere hayatı olumsuz etkiledi. Sokaklar göle dönerken birçok cadde ise su altında kaldı. Kriz masası oluşturan Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ekipleri, sel sularına müdahale etmeye başladı. Yağmur nedeniyle Gülnar ilçesinde taşımalı eğitime, kar yağışının etkili olduğu Çamlıyayla ilçesinde tüm okullar, Erdemli ilçesinin Toros Dağları eteklerindeki bazı mahallelerinde ise taşımalı eğitime bir günlüğüne ara verild
ANKARA
Ankara Valisi Vasip Şahin, hava durumu nedeniyle Ankara'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin açıklama yaptı.
VALİ ŞAHİN'DEN 'TATİL YOK' AÇIKLAMASI
Vali Şahin, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Meteorolojiden alınan son tahmin ve değerlendirmelere göre Ankara genelinde devam eden kar yağışı karla karışık yağmura dönüştüğü ve buzlanma beklenmediği için ilimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerini kulland
BALIKESİR
Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Dursunbey ilçesi ve kırsal mahallelerde sabah başlayan kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal mahallelerden ilçe merkezine taşımayla gelen öğrenciler için okulların 1 gün tatil edildiği kaydedildi.
SINDIRGI'DA EĞİTİME ARA
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Sındırgı'da kar ve olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtildi.Açıklamada, bu nedenle kırsal Çayır, Gözeren, Tepeköy, Yaylabayır, Kürendere, Çıktıkçı, Şapçı, Sinandede, Kınık, Yüreğil ve Şahinkaya mahallelerinden taşımayla ilçe merkezindeki okullara gelen öğrenciler için okulların yarın tatil edildiği kaydedildi.
KONYA
Konya'nın 7 ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
İlçe Kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle Taşkent, Hüyük, Derebucak, Yalıhüyük, Seydişehir, Bozkır ve Hadim'de ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Ayrıca, bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.
MANİSA
Manisa'nın Akhisar ve Ahmetli ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı kırsal mahallelerde eğitime verilen 1 günlük ara uzatıldı.
Manisa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde bazı bölgelerde etkili olan kar yağışı sebebiyle 07.01.2020 tarihinde 1 gün süreyle bazı okullarda eğitime ara verilmiştir. Akhisar Hanpaşa İlk ve Ortaokulu, Akhisar Kömürcü Birleştirilmiş Sınıflı İlkokulu, Akhisar Dağdere İlk ve Ortaokulunun taşımalı öğrencileri, Ahmetli Bahçecik Mahallesi'nden Alahıdır İlköğretim kurumlarına taşımalı gelen öğrenciler, Ahmetli Hacıköse Mahallesi'nden Gökkaya İlköğretim kurumlarına taşımalı gelen öğrenciler" denildi.
BİLECİK
Bilecik Söğüt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilçedeki ilk ve ortaokullarda eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.
KARAMAN
Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.
KARABÜK
Karabük'ün Eskipazar ve Ovacık ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi.
Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesine karşı yarın ilk ve orta okullan ile Ovacık Spor Lisesi haricindeki liseler bir gün süreyle tatil edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, diyaliz hastası ve engelliler de bir gün süreyle idari izinli sayılacak. Eskipazar ilçesinde ise yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesine karşı ilk, orta ve liselerde salı günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.
ISPARTA
Isparta kent merkezinde ve bazı ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten alınan bilgiye göre, kent merkezi ile Şarkikaraağaç, Eğirdir, Gelendost, Senirkent, Uluborlu, Yenişarbademli ilçelerinde eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.Yalvaç ilçesinde ise sadece taşımalı eğitim verilen okullar tatil edildi.
Sütçüler ilçesinin Kasımlar ve Kesme köylerinde de eğitime bir gün ara verildi
ISPARTA
Isparta kent merkezinde ve bazı ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.Valilikten alınan bilgiye göre, kent merkezi ile Şarkikaraağaç, Eğirdir, Gelendost, Senirkent, Uluborlu, Yenişarbademli ilçelerinde eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.Yalvaç ilçesinde ise sadece taşımalı eğitim verilen okullar tatil edildi.Sütçüler ilçesinin Kasımlar ve Kesme köylerinde de eğitime bir gün ara verildi.
KIRKLARELİ
Kırklareli'de yoğun kar yağışı nedeniyle Demirköy ilçesinde tüm okullarda, Vize ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Kırklareli Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, söz konusu ilçelerde kamu çalışanı engelli ve hamile personelin de yarın izinli sayılacağı belirtildi.
Buna göre yarın Demirköy ilçesinde tüm okullar, Vize ilçesinde ise taşımalı eğitim uygulanan okullar tatil edildi.
KÜTAHYA
Kütahya kent merkezi ile Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar, Hisarcık ve Simav ilçelerinde tüm okullarda, Domaniç, Gediz, Emet, Tavşanlı, Pazarlar ve Şaphane ilçelerinde ise taşımalı sistemin uygulandığı okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, bu sabah başlayan yoğun kar yağışı ve tipinin etkili şekilde devam ettiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz merkez ile Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar, Hisarcık ve Simav ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 07 Ocak Salı günü bir gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Domaniç, Gediz, Emet, Tavşanlı, Pazarlar ve Şaphane ilçelerinde ise taşıma merkezi okullarda eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir.
Ayrıca eğitime ara verilen yerlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olanlar bir gün idari izinli sayılacaktır."
SİVAS
Sivas'ın Ulaş ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Ulaş Kaymakamlığı tarafından alınan karar neticesinde ilçeye bağlı 29 köyde taşımalı eğitim yapılan okullar yarın tatil edildi.
ÇANAKKALE
Çarşamba günü ise çan ilçesi tatil edidi
BOLU
Bolu'nun Gerede ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.
Gerede Kaymakamlığı yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle yarın okulları tatil etti. Gerede'de yarın ilk, orta ve liselerde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilecek.
HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Amasya ve Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Konya, Karaman ve Niğde'nin güney ilçeleri ile Toroslar mevkiinde yoğun kar (20 cm ve üzeri), Batı Akdeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, İzmir, Konya, Karaman, Niğde, Isparta, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²),
Adana, Mersin çevreleri ile Antalya ve Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100-200 kg/m²) olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde hava yağışlı olacak.
Yağışların, kıyı kesimlerle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Konya, Karaman ve Niğde'nin güney ilçeleriyle Toroslar mevkisinde yoğun kar öngörülüyor.
Batı Akdeniz kıyıları, Marmara Bölgesi, İzmir, Konya, Karaman, Niğde, Isparta, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların Adana, Mersin çevreleriyle Antalya ve Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olacağı tahmin ediliyor.
Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (80-100 kilometre/saat) öngörülüyor.
Yağış ve fırtına nedeniyle sel, su baskını, yıldırım ve kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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