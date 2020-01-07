Yarın Okullar Tatil mi? 08 Ocak 2020 Kar Tatili olan İller

Yurdun büyük bir bölümü beyaz örtü ile kaplandı. Hafta sonunda Marmara Bölgesini etkisi altına alan kar yağışı, yurdun orta ve kuzey kesimlerinde de etkisini göstermeye başladı. Yüzbinlerce öğrenci ise okullar tatil mi diye merak ediyor. Peki Yarın okullar tatil olacak mı? 8 Ocak 2020 Çarşamba Ankara, İstanbul, Bolu, Nevşehir, Malatya, Bingöl, Muş, Ardahan, Kars, Hakkari, Bitlis, eğitime ara verilecek mi? İşte detaylar.





8 Ocak 2020 Türkiye Hava Durumu

Çanakkale ilçelerde 8 Ocak çarşamba okullar kar tatili ..

Çanakkale’de etkili olan kar yağışı nedeniyle Çan ve Yenice ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi. Çanakkale’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Çan ve Yenice ilçelerinde okullar 1 gün tatil edildi. Yenice Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Devam eden kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 08 Ocak 2020 Çarşamba günü, ilçemiz genelindeki tüm okul ve kurumlarımızda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumları) eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Bu kapsamda, engelli ve hamile kamu personeli de bir gün süre ile idari izinli sayılacaktır” denildi.

Kastamonuda Yoğun Kar Yağışı:

Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 42 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. 8 Ocak çarşamba günü tatil olur mu beklenti çok yüksek ancak son kararı valilik akşam saatlerinde açıklayacak. İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, dünden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksaklık yaşanıyor. Merkezde 1, ilçelerden Ağlı’da 8, Daday’da 7, Devrekani’de 10, Seydiler’de 1, Tosya’da 15 olmak üzere 42 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji'nin 'kırmızı kod' uyarısı yaptığı Mersin'de aralıksız devam eden yağmur, hayatı felç etti. Gece boyunca devam eden yağmur, başta merkez Mezitli ilçesi olmak üzere hayatı olumsuz etkiledi. Sokaklar göle dönerken birçok cadde ise su altında kaldı. Kriz masası oluşturan Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ekipleri, sel sularına müdahale etmeye başladı. Yağmur nedeniyle Gülnar ilçesinde taşımalı eğitime, kar yağışının etkili olduğu Çamlıyayla ilçesinde tüm okullar, Erdemli ilçesinin Toros Dağları eteklerindeki bazı mahallelerinde ise taşımalı eğitime bir günlüğüne ara verild

ANKARA

Ankara Valisi Vasip Şahin, hava durumu nedeniyle Ankara'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin açıklama yaptı.

VALİ ŞAHİN'DEN 'TATİL YOK' AÇIKLAMASI

Vali Şahin, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Meteorolojiden alınan son tahmin ve değerlendirmelere göre Ankara genelinde devam eden kar yağışı karla karışık yağmura dönüştüğü ve buzlanma beklenmediği için ilimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerini kulland

BALIKESİR

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Dursunbey ilçesi ve kırsal mahallelerde sabah başlayan kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal mahallelerden ilçe merkezine taşımayla gelen öğrenciler için okulların 1 gün tatil edildiği kaydedildi.

SINDIRGI'DA EĞİTİME ARA Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Sındırgı'da kar ve olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtildi.Açıklamada, bu nedenle kırsal Çayır, Gözeren, Tepeköy, Yaylabayır, Kürendere, Çıktıkçı, Şapçı, Sinandede, Kınık, Yüreğil ve Şahinkaya mahallelerinden taşımayla ilçe merkezindeki okullara gelen öğrenciler için okulların yarın tatil edildiği kaydedildi.

KONYA

Konya'nın 7 ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. İlçe Kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle Taşkent, Hüyük, Derebucak, Yalıhüyük, Seydişehir, Bozkır ve Hadim'de ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Ayrıca, bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

MANİSA Manisa'nın Akhisar ve Ahmetli ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı kırsal mahallelerde eğitime verilen 1 günlük ara uzatıldı. Manisa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde bazı bölgelerde etkili olan kar yağışı sebebiyle 07.01.2020 tarihinde 1 gün süreyle bazı okullarda eğitime ara verilmiştir. Akhisar Hanpaşa İlk ve Ortaokulu, Akhisar Kömürcü Birleştirilmiş Sınıflı İlkokulu, Akhisar Dağdere İlk ve Ortaokulunun taşımalı öğrencileri, Ahmetli Bahçecik Mahallesi'nden Alahıdır İlköğretim kurumlarına taşımalı gelen öğrenciler, Ahmetli Hacıköse Mahallesi'nden Gökkaya İlköğretim kurumlarına taşımalı gelen öğrenciler" denildi.