 Veliler dikkat! İşte yarıyıl tatilinde dikkat çeken detay!

Eğitim öğretim yılında sömestr tatili bu hafta sonu başlıyor. Tatil programında veliler ve öğrencilerin bu yıl dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. Bu yıl yarı yıl tatili 3 hafta olacak! İşte yarıyıl tatil programı ve ikinci dönem başlangıç tarihleri...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan tatil açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kişisel sosyal medya hesabından ara tatil ile ilgili açıklamada bulundu. Selçuk öğrecilerin çok yorulduğunu ve zorlu bir dönem geçirdiklerini ifade etti.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı sömestr tatili açıklamasında öğrenciler ve öğretmenlere teşekkür etti. Selçuk, "Zor günlerde gayreti elden bırakmadınız, var olun." dedi.

BAKAN SELÇUK'TAN TATİL PAYLAŞIMI

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bu, tatilden önceki son hafta çocuklarım. Çok yoruldunuz, gayret ettiniz. Zor günlerde gayreti elden bırakmadınız, var olun. Emekleri, gayretleri, yardımları için hem öğretmenlerimize hem öğrencilerimize ülkemiz adına teşekkür ediyorum.

Güzel bir hafta olsun hepimize inşallah.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Uzaktan eğitim 22 Ocak 2021'e kadar devam edecek. 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi. Böylelikle yarı yıl tatili bu yıl için 3 hafta olarak uygulanacak.

Böylelikle 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak olan yarıyıl tatili 15 Şubat Pazartesi günü son bulacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

İşte Bakan Selçuk'un mesajı;