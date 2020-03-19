Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitim derslerinin detaylarını AA'nın Editör Masası'nda açıkladı, UZAKTAN EĞİTİM 24 MART PAZARTESİ GÜNÜ 09.00'DA BAŞLIYOR, UZAKTAN EĞİTİM kanalları frekansları ve ders programları hangi ders saat kaçta? ilköğretim, ortaokul ve liselerin Uzaktan eğitim ders programı ve uzaktan eğitim kanalları frekansları
Uzaktan Eğitim Programı Açıklandı! İŞTE UZAKTAN EĞİTİM DERS PROGRAMI VE SAATLERİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk EBA'nın programını açıkladı .Açıklanan program EBA'nın yanı sıra TRT'den de yayınlanacak.
Koronavirüsü sebebiyle okullarda büyük risk altında olan öğrenciler eğitimlerine örgün eğitime alternatif olarak olarak karşımıza çıkan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemiyle devam edecek.
UZAKTAN EĞİTİM PAZARTESİ GÜNÜ 09.00'DA BAŞLIYOR
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitim derslerinin detaylarını AA'nın Editör Masası'nda açıkladı.
Uzaktan eğitim için gerekli hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Selçuk uzaktan eğitim derslerinin Pazartesi 09.00’da başlayacağını söyledi.
Derslerin okulda olduğu gibi 40 dakika değil 20 dakika olduğunu belirten Selçuk “Özellikle sınav senesinde olan çocuklar için ekstra bazı çalışmalarımız var.”dedi.
UZAKTAN EĞİTİM DERS PROGRAM BELLİ OLDU
Milli Eğitim Bakanı Selçuk , EBA üzerinden ilkokul-ortaokul ve liselerin EBA üzerinden alacağı derslerin programını açıkladı. Desrler EBA ve TRT üzerinden yayınlanacak.
Ders programı şu şekilde;
İLKOKUL
ORTAOKUL
LİSE
FREKANS BİLGİSİ
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