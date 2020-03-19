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Uzaktan Eğitim Programı Açıklandı! İŞTE UZAKTAN EĞİTİM DERS PROGRAMI VE SAATLERİ p-ık897kı5f9ı8tmusewyg534tg322222222222222222222222

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitim derslerinin detaylarını AA'nın Editör Masası'nda açıkladı, UZAKTAN EĞİTİM 24 MART PAZARTESİ GÜNÜ 09.00'DA BAŞLIYOR, UZAKTAN EĞİTİM kanalları frekansları ve ders programları hangi ders saat kaçta? ilköğretim, ortaokul ve liselerin Uzaktan eğitim ders programı ve uzaktan eğitim kanalları frekansları

Uzaktan Eğitim Programı Açıklandı! İŞTE UZAKTAN EĞİTİM DERS PROGRAMI VE SAATLERİ p-ık897kı5f9ı8tmusewyg534tg322222222222222222222222
19 Mart 2020 Perşembe 12:25

Uzaktan Eğitim Programı Açıklandı! İŞTE UZAKTAN EĞİTİM DERS PROGRAMI VE SAATLERİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk EBA'nın programını açıkladı .Açıklanan program EBA'nın yanı sıra TRT'den de yayınlanacak.

Uzaktan eğitim programı açıklandı

Koronavirüsü sebebiyle okullarda büyük risk altında olan öğrenciler eğitimlerine örgün eğitime alternatif olarak olarak karşımıza çıkan Eğitim Bilişim Ağı (EBA)  sistemiyle devam edecek.

UZAKTAN EĞİTİM PAZARTESİ GÜNÜ 09.00'DA BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitim derslerinin detaylarını AA'nın Editör Masası'nda açıkladı.

Uzaktan eğitim için gerekli hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Selçuk uzaktan eğitim derslerinin  Pazartesi 09.00’da başlayacağını söyledi.

Derslerin okulda olduğu gibi 40 dakika değil 20 dakika olduğunu belirten Selçuk “Özellikle sınav senesinde olan çocuklar için ekstra bazı çalışmalarımız var.”dedi.

UZAKTAN EĞİTİM DERS PROGRAM BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanı Selçuk , EBA üzerinden ilkokul-ortaokul ve liselerin EBA üzerinden alacağı derslerin programını açıkladı. Desrler EBA ve TRT üzerinden yayınlanacak.

Ders programı şu şekilde;

İLKOKUL

Uzaktan eğitim programı açıklandı

ORTAOKUL

Uzaktan eğitim programı açıklandı

LİSE

Uzaktan eğitim programı açıklandı

Resim Resim

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FREKANS BİLGİSİ

Uzaktan eğitim programı açıklandı


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #uzaktan #eğitim #frekans #kanal #ders #programı
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