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Uzaktan eğitim esnasında sigara içen öğretmene soruşturma

Sakarya'da uzaktan eğitim esnasında sigara içerken bir veli tarafından görüntülenen öğretmen Esra B. hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Uzaktan eğitim esnasında sigara içen öğretmene soruşturma
15 Eylül 2020 Salı 00:30

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 Ağustos itibariyle tüm öğrenciler EBA TV üzerinden uzaktan eğitime başladı. 21 Eylül'de ise okulların yüz yüze eğitim yapabilmek için çalışmaları devam ediyor.

Uzaktan eğitim bazı sıkıntıları da beraberinde getirdi. Bunlardan biri de ev rahatlığı...

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Şirinevler Ortaokulu’nda görevli İngilizce öğretmeni Esra B., iddiaya göre uzaktan eğitim kapsamında internet üzerinden ders verirken sigara içti.

VELİ ŞİKAYET ETTİ

Durumu fark eden bir veli, öğretmeni sigara içerken görüntüledi. Ardından da Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikayet etti.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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