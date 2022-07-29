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Türkiye'de yeni eğitim-öğretim dönemi 12 Eylül'de başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların açılış tarihiyle ilgili açıklama geldi. Bakanlık, yeni eğitim öğretim döneminin 12 Eylül Pazartesi başlayacağını duyurdu. İlkokul 1'inci sınıfa gidecek öğrenciler ise uyum süreci nedeniyle 1 hafta erkenden ders başı yapacak.

Türkiye'de yeni eğitim-öğretim dönemi 12 Eylül'de başlıyor
Kamusaati
Kamusaati
29 Temmuz 2022 Cuma 13:06

Türkiye'de ve dünyada koronavirüs salgınının yeniden yükseliş göstermesinin ardından okulların ne zaman açılacağı da merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni açıkladı.

Buna göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, 1 Eylül 2022 Perşembe günü başlayacak. Birinci dönem, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Ocak 2023 Cuma günü sona erecek.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 5 Eylül-9 Eylül 2022 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Birinci dönem ara tatili 14 Kasım 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 18 Kasım 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 3 Şubat 2023 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem 6 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ara tatili 17 Nisan 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Nisan 2023 Perşembe günü sona erecek.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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