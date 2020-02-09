Türk Dil Kurumu'ndan Mobil Sözlük Uygulaması

Türk Dil Kurumu Başkanlığı tarafından ios ve android işletim sistemli cep telefonları için Türkçe Sözlük'ün mobil uygulaması geliştirildi.

Türk Dil Kurumunun 1945'ten beri yayımlanan Türkçe Sözlük'ün 2011 yılında yapılan 11. Baskınının gözden geçirilip güncellenmesi sonucunda taşınabilir cihazlar telefon tablet vb cihazlar için mobil sözlük uygulaması geliştirilerek güncel sözlük mobil uygulama olarak İOS ve Android kullanıcıları için yayınlandı.

Türk Dil Kurumunun geliştirdiği ve güncellediği mobil uygulama olarak faaliyete alınan mobil sözlük uygulaması kullanıcı dostu olarak ios ve android işletim sistemli telefonların kullanımına sunuldu.

Android işletim sistemli telefonlara indirmek için TIKLAYINIZ.

Apple Store üzerinden İOS işletim sistemli telefonlara indirmek için TIKLAYINIZ.