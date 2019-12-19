Şok! MEB'den 830 Suriyeli Öğretmen Ataması Kararı MEB'den "Adana’da 830 Suriyeli öğretmen atandı" iddialara yalanlama UNİCEF

Son Dakika! MEB'den 830 Suriyeli Öğretmen Ataması Kararı

Şok! MEB'den 830 Suriyeli Öğretmen Ataması Kararı MEB'den "Adana’da 830 Suriyeli öğretmen atandı" iddialara yalanlama

Geçtiğimiz günlerde MEB 830 Suriyeli öğretmenin Adana ilimizde atandığına dair haberler gelmişti

Suriyeli gönüllü eğiticilerin öğretmen kadrosunda yer alması mümkün değildir. Söz konusu gönüllü eğiticilerin teşvik maaş ödemeleri de anlaşmalar kapsamında UNICEF tarafından yapılmaktadır.

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin konuyla ilgili DHA 'ya verdiği bilgiler şöyle: yapılan açıklama

Basında ve sosyal medyada yer alan "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 830 Suriyeli öğretmen atandı" yönündeki iddialara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gerek görülmüştür

Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim kurumlarında öğretmen istihdamına ilişkin koşullar ilgili mevzuat çerçevesinde belli olmuştur. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

"Okullara öğretmen olarak atandığı ileri sürülen kişiler daha önce Geçici Eğitim Merkezlerinde görev yapmakta olan Suriyeli gönüllü eğiticilerdir. Söz konusu kişiler eğitici eğitimi sürecinin ardından sınava girerek sertifika alan kişiler arasından belirlenmiştir. Bu kişiler ’Suriyeli Gönüllü Eğitici Taahhütnamesi’ kapsamında Suriyeli çocukların okula uyum sürecine destek olmak üzere sınıf dışı etkinlikler, saha çalışmaları, tercümanlık, aile bilgilendirme faaliyetleri gibi belirlenen alanlarda geçici süreyle görev almaktadırlar.Bu kişiler öğretmen değillerdir

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