Şok! Yapılan LGS Sınavı İçin Karara Varıldı!

LGS sorularını paylaşan 2 öğretmene hapis cezası Verildi LGS Sorularını Paylaşan Öğretmene Hapis cezası LGS sorularını paylaşan 2 öğretmene dava

Şok! Yapılan LGS Sınavı Soruları Sınav Bitmeden Paylaşıldı

LGS sorularını paylaşan 2 öğretmene hapis cezası Verildi LGS Sorularını Paylaşan Öğretmene Hapis cezası LGS sorularını paylaşan 2 öğretmene dava

İstanbul'da 2 Haziran 2018'de yapılmış olan LGS sırasında, iki öğretmen cep telefonu üzerinden görüntü alarak sınav sorularını paylaştığı gerekçesiyle yargılandı ve hapis cezası gecikmedi! birer yıl sekizer ay hapis cezasına çarptırıldı - Mahkeme, hükmün açıklanmasını bıraktı

İstanbul'da Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık öğretmenler H.A. ile A.K. ve avukatları katıldı. Duruşmada, müşteki öğretmen E.Ö. de hazır bulundu.

Sanık A.K. savunmasında, 21 yıldır öğretmenlik hayatının bulunduğunu söyleyerek, şunları ekledi:

''Sınav görevinin olduğu gün telefonum yanımdaydı. Benim felçli bir babam olduğu için telefonumu sürekli yanımda taşıyordum. 10.30'dan sonra salondaki öğrencilerin büyük bir kısmı çıkmıştı, 4-5 öğrenci kalmıştı. Eski bir arkadaşım ile bütün yıl sınavla ilgili görüşmelerimiz olmuştu. Son 7-8 dakika kala sınav sorularından 5 tanesini telefonumla çekerek gönderdim. O an pek çok kişiye dağıtacağını düşünmedim. Çok büyük bir aptallık ettim. Çok da pişmanım. Hiçbir maddi çıkarım, menfaatim olmamıştır. Tam tersine bu olaydan sonra hayatım alt üst oldu. Dilovası'na gönderildim."

Sanık H.A. ise 17 yıldır öğretmenlik hayatının bulunduğunu anlatarak, böyle bir olayın içerisinde olmaktan çok üzgün ve pişman olduğunu Söyledi

Müşteki E.Ö. ise durumu polise kendisinin ihbar ettiğini ifade ederek "Bir kafede oturuyordum sınav soruları geldi. Saate baktım 11.00 gibiydi. Sınav normalde 12.00-13.00 gibi bitiyordu. Ben de öğretmenim. Sınav devam ederken sorular bana gelince bunun yasak olduğunu bildiğim için durumu polise bildirdim. Benim şahsi bir zararım ve şikayetim yok ancak bizim birçok öğrencimizin geleceğini ilgilendiren bir sınava katılırken yasal olmayan bir şeyin yapılması beni etkiledi" dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık öğretmen A.K.'nin Türkiye genelinde yapılan liselere giriş yerleştirme(LGS) sınavında Pendik Şehli Mahir İz Ortaokulu'nda salonda başkan olarak görev yaptığı, sınav süresi bitmeden İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine ait soruların fotoğrafını çekip cep telefonuyla çekip başka bir kişiye gönderdiği ve soruların da Whatsapp yoluyla dağıldığını öne sürdü.

Diğer sanık H.A'nın da Ümraniye Zübeyde Hanım Ortaokulu'nda sınav salonunda gözetmen olarak görevli olduğunu kaydeden mahkeme, bu sanığın da Fen Bilgisi dersine ait soruları sınav bitmeden telefonda çekerek başka bir kişiye gönderdiğini ve bu şekilde dağılmasına sebep olduğunu bildirdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İstanbul'da 2 Haziran 2018'de yapılan LGS sırasında, cep telefonu üzerinden görüntü alarak sınav sorularını paylaştığı gerekçesiyle öğretmenler H.A. ve A.K. hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan üçer aydan birer yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Mahkeme, sanıkların kamu da görevli olarak bulundukları sınav gözetmenliğinde kanunen soruların özellikle sınav devam ettiği sürece salondan dışarı çıkarılmaması yükümlülüğüne bilinçli olarak aykırılıkta bulunmak suretiyle 'görevi kötüye kullanma' suçunu işlediklerine karar verdi.

Eylemin devlet kurumlarının yaptığı ve 971 bin 657 öğrencinin katıldığı sınavın güvenine gölge düşürülmesine ve iptaline gidebilecek bir gerekçe yarattığını öne süren mahkeme, soruların dershane ortamındaki kişilere gönderilerek, onlar tarafından da öğrencilere yollanmak suretiyle dershaneler arasında haksız rekabete sebep olacağı, bu şekilde kamu ve kişi zararı oluştuğunu açıkladı.

Mahkeme, bu kapsamda her iki sanığı da 'görevi kötüye kullanma' suçundan birer yıl sekizer ay hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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