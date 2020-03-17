Şok Tedbir Kararı ! 2020 EKPSS ve MSÜ Sınavları Öteleniyor ÖSYM'nin 2020 yılı sınav takvimine göre Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020 MSÜ) 29 Mart 2020, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020 EKPSS) da 26 Nisan 2020 tarihinde yapılması öngörülüyordu

Şok Tedbir Kararı ! 2020 EKPSS ve MSÜ Sınavları Öteleniyor

ÖSYM Başkanı Aygün Tweter hesabı üzerinden kritik sınav açıklamalarında bulunmuştur. PaylaşımlardaTürkiye'de yaşanmakta olan korona virüs salgınından korunmak ve tedbir almak amaçlı hem Milli Savunma Üniversitesi sınavının hem de 26 Nisan 2020'de yapılacak olan EKPSS sınavının ötelemeye gidilmek mecburiyetinde kalınacagına değindi

ÖSYM'nin 2020 yılı sınav takvimine göre olması gereken sınav zamanları Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020 MSÜ) 29 Mart 2020, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020 EKPSS) da 26 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilecekti