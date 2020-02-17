Sınav Hırsızlığına Ait İlk Veriler Ortaya Çıktı !

Sınav Hırsızlığına Ait İlk Veriler Ortaya Çıktı !

Bir dönem yasa dışı dinleme, sahte belge ve delillerle kumpas yapma merkezi olarak da adlandırılan emniyet istihbaratı, sınav usulsüzlüğünde dahi kullandığı açığa çıktı. Coşgun Ç.'nin, karısı Gül Ç.'yi açık öğretim ortaokul sınavından hile ile başarıllı geçiş yapması adına için istihbaratı seferber ettiği belirlendi emniyetin istihbarat arabasına kopya düzeneği yerleştirdiği ifşa oldu

KAMERAYLA SINAVA GİRMİŞ

Ç.'nin tutuklanması durumunda ele geçirilen video resim içeriklerinden sınav usulsüzlüğünün çekilen görüntüleri de açığa çıktı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca harekete geçirilen FETÖ soruşturması kapsamında, birçok tuzağinda adı geçen Coşgun Ç.'nin Sincan Temelli'deki lüks evinde 2017 Nisan tarihinde operasyon yapılmıştı . Henüz tamamlanmamış villada bir çok bölgeye arama yapılmıştı aramalar sırasında birçok dijital bilgilere erişim sağlanıldı . Bu belgelerin arasında bulunan bir video kasette, 7 saniyelik ve 14 dakika 28 saniyelik süresi olan iki ayrı görüntü kaydı ifşa oldu .

SINAV CEVAP KAĞIDI ELE VERDİ

Gerçekleşen bu olaylar kapsamında 14 dakika 28 saniyelik videoda, bir kadının katıldığı sınava ait gizli çekilmiş görüntülerinin bulunduğu açıklandı . Görüntüye göre, kadının önündeki sıra üzerinde soru kitapçığı ve cevapların işaretlendiği sınav cevap kağıdınına ait olduğu anlaşıldı. Söz konusu videoyu kaydını yapan kameranın ise radyo frekansı (RF) özelliğine sahip görüntüyü canlı olarak dışarıya aktaran kamera sistemi olduğu biliniyor.O Görüntüleri mercek altında tutan polis ekibi üst bölümü açıkta kalacak şekilde soru kitapçığının altında yeralan sınav cevap kağıdındaki görüntüler üzerinde netleştirmek emin olabilmek için tekrar incelemeye almıştı . Sınav cevap kağıdında tamamlanmış olan inceleme sınava katılan şahısın FETÖ'cü Ç.'nin eşi Gül Ç. oldarak kimliğini ortaya çıkarıldı.