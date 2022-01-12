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Özel okullarda zam oranı dudak uçuklattı

Özel okullarda zam oranı dudak uçuklattı Özel okullarda zam oranı belli oldu Bir milyon aileyi ilgilendiren özel okullardaki zamlara ilişkin olarak yeni tarife belirlendi. Tarifeye göre azami olarak yüzde 36.73 oranında zam yapılabilecek

Özel okullarda zam oranı dudak uçuklattı
12 Ocak 2022 Çarşamba 15:41

Türkiye'de bulunan özel okulların zammına ilişkin detaylar belli oldu. Formül gereği 2021 yılı ÜFE ve TÜFE'nin ortalaması toplanıp ikiye bölünüp sonrasında da 5 puan eklenmesiyle ortaya çıkan rakam Zam olarak fiyatlara yansıyacak.

CNN Türk muhabiri Ahmet Türkeş canlı yayında formüle göre hesabını yaptı. Böylece ortaya çıkan rakam yüzde 36,73 oldu.

Türkeş'in açıklamaları şöyle:

"Zam uygulama sürecine Milli Eğitim Bakanlığı dur dedi. Zam tartışmalarına son nokta konuldu. Özel okullara uygulanacak zam 1 milyon aileyi ilgilendiriyor. Özel okullarda üst ücret artışı değerlendiriliyor. Eğitim ücreti bir önceki yıla göre ilan edilen eğitim ücretine yani 2022 yılı için 2021 yılının ÜFE ve TÜFE ortalamaları toplanarak 2'ye bölünmesiyle elde edilen rakama en fazla 5 puan daha ilave edilerek belirleniyor. 2021 yılında ÜFE 43.86 TÜFE ise 19.60 olarak belirlendi. Bu iki rakamı toplayıp 2'ye böldüğümüzde 31,73 rakamını elde ediyoruz. Buna 5 puan daha eklendiğinde yüzde 36.73 zam oranı ortaya çıkıyor. Böylece özel okullar azami olarak yüzde 36,73 oranında zam uygulayabilecek. Özel Okullar Birliği başta olmak üzere MEB bu rakamı ibraz edecek. MEB, özel okullar bu tarifenin dışında adım atarsa şikayet edilmesini talep ediyor."

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