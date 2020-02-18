Özel okul sahibi eğitim yılının ortasında iflasını açıkladı

Özel okul İşletmecisi Eğitim Yılının ortasında iflasını Açıkladı

Adana 'da özel bir okulun yaklaşık 30 senedir idaresini yapmış olduğu ve aynı sahibi olan Oktay Seçmen, 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılının ortasında ekonomik olarak çok zor durumlar geçirdiği öne sürerek , iflas ettiğini açıkladı özel okul işletmecisi eğitim yılının ortasında iflasını duyurunca , okulda öğrenim gören öğrenciler ve kayıt paralarını peşin olarak yatıran veliler, büyük maduriyet yaşadı.

Okulda görevli olan öğretmenlere bir sene yi aşkın zamandır maaş ödemesi yapılamadığı ve okuldaki bütün öğrenci velilerden 20 bin TL civarında olan kayıt paralarını peşin aldığı iddia edilen Seçmen, okulun son dönemi içerisinde ekonomik sıkıntılarının giderek arttığını ve artık okulun eğitim ve öğretimi sürdüremeyeceğini velilere bildirdi.

Öğretmenlerin maaşını ödemekte çok zorluk çektiğini söyleyen Seçmen, "Velilerin tepkisini çok iyi anlıyorum . Ama şu an durum bu şekilde ödeme yapacak beş kuruş kalmadı. Bundan sonrası için bir çözüm arayışı içerisindeyim . Velilerimizi başka okula yönlendirme çabaları içerisindeyiz ve eğitim-öğretim hayatlarına kopukluk yaşamamaları için elimizden gelenn en iyisini yapacağız. Mağduriyetlerinin farkındayım" diye anlattı .

Öğretmenler dahil maaş ödemeleri çok uzun zamandır hiç yapılmamaıştır . Öğretmen de bir tane kalmadı okulda zaten. Maaşlarını alamayan tüm çalışanlar yasal yollara başvurdu . Eğitim durdu. Ne yapacağımızı şaşırdık . Çocuklarımızın eğitiminin aksamasından orkuyoruz. Veliler okul yönetimi ne Oktay Seçmen'e tepki gösterdi 20 bin TL'lik paramızı dapeşin olarak dönemin başında alıp bizi ortada bıraktılar" diye sitem etti.

ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN SABRETTİK'

Bir senedir hiç ödeme verilmediğini anlatan persenel lerinden biri okulda görevli öğretmenlerden Zeynep Karateke ise mağduriyetlerinin çok fazla olduğuna değindi, "Bizler ilk başta öğrencilerimiz için sabrettik. Şuanda artıkmaduriyet çok fazla Biz hakkımızı sonuna kadar yasal yollarla arayacağız. Okullar ticarethane değildir Eğitm yuvasıdır " diye aktardı.İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de okula gelerek mağdur velilerle okulun durumunu görüştü altarnetifler sundu görüştü.

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