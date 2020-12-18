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ÖSYM'den son dakika internet kesintisi açıklaması

ÖSYM'den son dakika internet kesintisi açıklaması ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bilişim altyapısında gerçekleştirilecek planlı bakım çalışması nedeniyle internet üzerinden verilen hizmetlerde kesinti olabileceğini duyurdu.

ÖSYM'den son dakika internet kesintisi açıklaması
18 Aralık 2020 Cuma 17:47

 ÖSYM'den son dakika internet kesintisi açıklaması

 ÖSYM'den son dakika internet kesintisi açıklaması  ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bilişim altyapısında gerçekleştirilecek planlı bakım çalışması nedeniyle internet üzerinden verilen hizmetlerde kesinti olabileceğini duyurdu.

ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan 'ÖSYM Bilişim Altyapısında Bakım Çalışması' başlıklı duyuruda "18 Aralık 2020 Cuma günü 20.30 ile 19 Aralık 2020 Cumartesi günü 02.00 saatleri arasında bilişim altyapımızda gerçekleştirilecek olan planlı bakım çalışması nedeniyle Başkanlığımızın internet üzerinden verdiği hizmetlerde kesintiler öngörülmektedir" denildi.

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