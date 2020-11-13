ÖSYM Başkanı'ndan son dakika açıklaması: Resmen yayımlandı Son dakika: ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: 2020-KPSS Ortaöğretim sınava giriş belgeleri yayımlanmıştır. Adaylarımız http://ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan sınava giriş belgelerine ulaşabilir.
ÖSYM Başkanı'ndan son dakika açıklaması: Resmen yayımlandı
ÖSYM Başkanı'ndan son dakika açıklaması: Resmen yayımlandı Son dakika: ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: 2020-KPSS Ortaöğretim sınava giriş belgeleri yayımlanmıştır. Adaylarımız http://ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan sınava giriş belgelerine ulaşabilir.
K PSS ortaöğretim oturumuna katılacak adaylar sınav tarihi ve sınav yerleri için heyecanlı bekleyişini sürdürürken ÖSYM Başkanı Aygün'den son dakika açıklaması geldi.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
KPSS ortaöğretim sınav yerleri açıklandı. ÖSYM, KPSS ortaöğretim sınav giriş belgeleri https://ais.osym.gov.tr/ ?adresinden öğrenilebiliyor.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün "2020-KPSS Ortaöğretim sınava giriş belgeleri yayımlanmıştır. Adaylarımız http://ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan sınava giriş belgelerine ulaşabilir." açıklamasında bulundu.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım günü saat 10.15'te yapılacak ve 130 dakika sürecek. Sonuçlar ise ÖSYM takvimine göre 24 Aralık'ta açıklanacak.
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