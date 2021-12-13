ÖSYM, 2022 sınav takvimini açıkladı
2022 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ‘2022 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’, ÖSYM'nin sitesinde erişime açıldı.
Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca öğrenci tarafından beklenen sınav takvimi bugün belli oldu.
Haberi; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Öğrenciler takvime ÖSYM'nin sitesinden ulaşabilecek.
YKS 18-19 HAZİRAN'DA
Güncel takvime göre 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), şu tarihlerde yapılacak:
- Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran,
- Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran,
- Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran.
Öte yandan adaylar, YKS için 11 Şubat-17 Mart tarihleri arasında başvuru yapabilecek
DİĞER SINAV TARİHLERİ
- Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 24 Nisan,
- KPSS Lisans (Genel Yetenek,Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) 31 Temmuz,
- KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,
- KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos,
- KPSS Önlisans 2 Ekim,
- KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,
- KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 27 Kasım,
- e-YÖKDİL 14 Mayıs,
- Merkezi Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavı (MYÖS) 29 Mayıs,
- Arabuluculuk Sınavı 26 Haziran,
- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Geçiş Sınavı (ALES)ALES/1 17 Nisan,
- ALES/2 21 Ağustos, ALES/3 20 Kasım,
- Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 27 Mart,
- Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 3 Temmuz,
- İş Sağlığı ve Güvenliği 1 (İSG/1) 15 Mayıs,
- İş Sağlığı ve Güvenliği 2 (İSG/2) 11 Aralık,
- Yabancı Dil Sınavı 1(YDS 1) 10 Nisan,
- Yabancı Dil Sınavı 2(YDS 2) 23 Ekim,
- YÖKDİL/1 13 Mart, YÖKDİL/2 28 Ağustos,
- Tıpta Uzmanlık Uzmanı (TUS) 1. Dönem 6 Mart, TUS 2. Dönem 4 Eylül,
- Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı (DUS) 16 Ekim,
- Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS)16 Ekim,
- Tıpta Yandal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) 18 Aralık.