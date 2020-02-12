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Okulların Hizmet Puanlarında Şok Güncelleme Yapıldı

Okulların Hizmet Puanlarında Şok Güncelleme Yapıldı

Okulların Hizmet Puanlarında Şok Güncelleme Yapıldı
12 Şubat 2020 Çarşamba 11:17

Okulların Hizmet Puanlarında Şok Güncelleme Yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, Ögretmenler tarafından mühim olan iş yerleri veya yapılacak olan okulların hizmet bölümünü ve hizmet notlarıyeniden gözden geçirildi.

Okulların hizmet puanları ve alanları değişti

 Bakanlığın gerçekleştirmiş olduğu Öğretmen göreve verme ve Değiştirme Yönetmeliğinin 38. maddesinin 4. fıkrası ile 39. maddesinin 3. fıkrasınca, eğitim öğretim hayatına  yeni başlayan ya da yenilemeye gidilen okullar için ve bulundukları bölge yerleşim yerinin idari bağımlılığının ve benzeri sebepler ile iş alanlarının değiştirilmesi uygun görülen okulların Valiliklerce elektronik ortamda sunulan tekliflerinin gözden geçirilmesinin  sonrasında iş bölümleri tekrar güncellendi.

Yeni yılın 2. ayı ile 2749 Numralı Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinde duyurulmuştur .Ve Güncellenmiştir

Okullarda  iş alanları ve iş puanları , en başta yapılan yerleştirmeye başvuracak öğretmenler, mecburi çalışanlar olan eğitimciler ise , özür durumu, il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeye gidilebilecek öğretmenler için oldukça önemli.

İkinci ay 2020 senesi ile tarihli 2749 Nolu Bildiri de  Dergisinde yer alan ve değişen iş bölgesi, iş alanı, hizmet notu ve yerleşim yeri değiştirilen okullar ile diğer eğitim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen verme yönlendirme ile Yer Değiştirme Yönetmeliği eki Ek-2 Hizmet bölümleri ve Hizmet Puanları Tablosunun bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Görev yerleri, çalışma  alanları ve hizmet notlarına dönük detaylı açıklama için tıklayınız

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #okul hizmet puanları
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