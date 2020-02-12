Okulların Hizmet Puanlarında Şok Güncelleme Yapıldı

Bakanlığın gerçekleştirmiş olduğu Öğretmen göreve verme ve Değiştirme Yönetmeliğinin 38. maddesinin 4. fıkrası ile 39. maddesinin 3. fıkrasınca, eğitim öğretim hayatına yeni başlayan ya da yenilemeye gidilen okullar için ve bulundukları bölge yerleşim yerinin idari bağımlılığının ve benzeri sebepler ile iş alanlarının değiştirilmesi uygun görülen okulların Valiliklerce elektronik ortamda sunulan tekliflerinin gözden geçirilmesinin sonrasında iş bölümleri tekrar güncellendi.

Yeni yılın 2. ayı ile 2749 Numralı Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinde duyurulmuştur .Ve Güncellenmiştir

Okullarda iş alanları ve iş puanları , en başta yapılan yerleştirmeye başvuracak öğretmenler, mecburi çalışanlar olan eğitimciler ise , özür durumu, il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeye gidilebilecek öğretmenler için oldukça önemli.

İkinci ay 2020 senesi ile tarihli 2749 Nolu Bildiri de Dergisinde yer alan ve değişen iş bölgesi, iş alanı, hizmet notu ve yerleşim yeri değiştirilen okullar ile diğer eğitim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen verme yönlendirme ile Yer Değiştirme Yönetmeliği eki Ek-2 Hizmet bölümleri ve Hizmet Puanları Tablosunun bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Görev yerleri, çalışma alanları ve hizmet notlarına dönük detaylı açıklama için tıklayınız

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