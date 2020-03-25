Koronavirüs nedeniyle Erken tatil edilen Okullar Ne zaman Açılacak?, Okullarda Tatil Uzayacak mı?, 2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı Bitti mi?, Uzaktan eğitimden soru gelecek mi?, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet CEYHAN Bilim 'Okulların Bir Kaç Ay Daha Açılacağını Düşünmüyorum' açıklaması yaptı.
Okullar Ne Zaman Açılacak?, Okullarda Tatil Uzayacak Mı?, 2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı Bitti mi?
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet CEYHAN Bilim 'Okulların Bir Kaç Ay Daha Açılacağını Düşünmüyorum' açıklaması yaptı.
Cumhurbaşkanımız Başkan RECEP TAYYİP ERDOĞAN'ın Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapacağı açıkalamalar Öncesi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet CEYHAN Korona virüs ile ilgili bazı görüşlerini açıkladı.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet CEYHAN velilerin ve öğrencilerin en çok merak ettiği ve bugün Milli Eğitim Bakanının Okulların tatilinin uzatılmasını talep ediyorum diye Cumhurbaşkanıyla yaptığı görüşmeyi destekler mahiyette açıklama yaptı.
İşte Prof. Dr. Mehmet CEYHAN'ın o açıklaması:
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