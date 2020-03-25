Koronavirüs nedeniyle Erken tatil edilen Okullar Ne zaman Açılacak?, Okullarda Tatil Uzayacak mı?, 2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı Bitti mi?, Uzaktan eğitimden soru gelecek mi?, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet CEYHAN Bilim 'Okulların Bir Kaç Ay Daha Açılacağını Düşünmüyorum' açıklaması yaptı.

Okullar Ne Zaman Açılacak?, Okullarda Tatil Uzayacak Mı?, 2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı Bitti mi?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet CEYHAN Bilim 'Okulların Bir Kaç Ay Daha Açılacağını Düşünmüyorum' açıklaması yaptı.

Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk, Dün yaptığı açıklamada uzaktan eğitim sürecinin uzayıp uzamayacağına ilişkin,şunları söyledi; "Çok kısa bir zaman içerisinde bunun net kararını bilim kurulu ve hükümet yetkililerimizle değerlendiriyoruz bu bizim tek başımıza alacağımız bir karar değil Karar alındığı anda kamuoyu yani toplumla paylaşacağız. Bu nedenle, bu şartlarda ne olur, ne olmaz elbette herkesin bir değerlendirmesi var. Fakat biz bunu, kamuoyuna resmi olarak en kısa zamanda açıklayacağız." dedi. Öte yandan Bakan Selçuk, LGS,YKS gibi büyük sınavı online olarak yapabilecek bir alt yapının bulunmadığına değindi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Açıklamasından sonra Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet CEYHAN Bilim 'Okulların Bir Kaç Ay Daha Açılacağını Düşünmüyorum' açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanımız Başkan RECEP TAYYİP ERDOĞAN'ın Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapacağı açıkalamalar Öncesi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet CEYHAN Korona virüs ile ilgili bazı görüşlerini açıkladı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet CEYHAN velilerin ve öğrencilerin en çok merak ettiği ve bugün Milli Eğitim Bakanının Okulların tatilinin uzatılmasını talep ediyorum diye Cumhurbaşkanıyla yaptığı görüşmeyi destekler mahiyette açıklama yaptı.

İşte Prof. Dr. Mehmet CEYHAN'ın o açıklaması:

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