Okullar kaç gün açılacak? okullar hangi günlerde açık olacak İşte Detaylar

Bakan Selçuk, okulların açık olacağı gün sayısını açıkladı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim için alınan yeni kararların detaylarını açıkladı. Okullar haftanın 2 günü açık olacak. Online ve yüz yüze eğitim beraber devam edecek. Selçuk "Yüz yüze eğitimde veli rızası önemli, bu aşamada da isteyen velimiz gönderecek, istemeyen velimiz göndermeyebilecek, yok sayılmayacak. Mutlaka öğrencilerimiz uzaktan eğitimi takip etmek zorunda olacak." dedi.

Bakan Selçuk, okulların açık olacağı gün sayısını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim için alınan yeni kararların detaylarını açıkladı. Okullar haftanın 2 günü açık olacak. Online ve yüz yüze eğitim beraber devam edecek. Selçuk "Yüz yüze eğitimde veli rızası önemli, bu aşamada da isteyen velimiz gönderecek, istemeyen velimiz göndermeyebilecek, yok sayılmayacak. Mutlaka öğrencilerimiz uzaktan eğitimi takip etmek zorunda olacak." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim için alınan yeni kararların detaylarını açıkladı.

İşte Bakan Selçuk'un açıklamalarının satırbaşları

Okulların açılması taleplerini dikkatle takip ettik, ailemize bir kez daha sabır nedeniyle teşekkür ediyorum

Eğitim her koşulda öncelikli bir yere sahiptir, bu hassasiyetle sağlık bakanlığı ve bilim kurulunun, bilimsel veriler ışığında çocukların faydasını ve öğrenme kayıtlarını dikkate alarak, yüz yüze aşamalı eğitime geçiyoruz.

bundan yaklaşık bir ay önce açıklamamda Avrupa'da tam zamanlı yüz yüze eğitime başlandı, ancak biz kontrollü eğitimden yanayız. bu kapsamda, EBA'dan uzaktan eğitime 31 ağustosta başladık.

Aşamalı geçiş planımızın ilk basamağını 21 Eylül de okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerimizle yüz yüze eğitime başlamış olduk. Hijyen ve sosyal mesafe ile okullarımızda yüz yüze eğitimin 3. haftasındayız, süreci iyi planladık ve iyi sonuçlar aldığımız için ikinci plana hazırız.

2, 3, 4 ve ortaokulda liseye hazırlık sınıflarda ve özel gereksinim öğrencilerinde tüm kademelerde yüzyüze eğitime başlamaya hazırız. Temennimiz tüm öğrencilerimizle yüz yüze eğitime başlamak.

"HAFTANIN İKİ GÜNÜ OKULA GİDİLECEK"

12 Ekim pazartesi itibariyle yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz tıpkı 1. sınıfta oluğu gibi birlikte planlama yaptık. Yüz yüze öğrencilerimiz haftanın 2 günü okulda olacaklar.

Sınıflarımız gruplara ayrılarak azaltılacak ve okulda kalma süresi azaltılacak. Yüz yüze eğitimde veli rızası önemli, bu aşamada da isteyen velimiz gönderecek, istemeyen velimiz göndermeyebilecek, yok sayılmayacak. Mutlaka öğrencilerimiz uzaktan eğitimi takip etmek zorunda olacak. Öğrencilerimizin sosyal gelişimini aynı zamanda takip ediyoruz. Tüm tedbirleri alıyoruz, denetmenlerimiz düzenli olarak sahayı ve okulları denetliyor, denetim işleri yıl boyu devam edecek. Okullarda covid ekipleri oluşturuldu, öğretmenlerimizin eğitimleri tamamlandı, MEB olarak her türlü tedbirle hazırız. Kaygı duyan öğrenci ve velilerimizin de, süreci iyi yönetildiğini gördüklerinde rahatlayacaklarından eminim.

Biraz önce ifade ettiğim gibi köy okullarında yüz yüze eğitime başlıyoruz. Köy okullarında ilk ve ortaokul tüm öğrenciler için açılacak. Taşıma eğitimde, yönetmelik değişikliğiyle beraber, köylerde okulların velilerin tercihlerine bağlı olarak okullar açık kalacak. İl hıfzıssıhha kurulu tarafından uygun görülmeyen köy okullarında eğitime devam edilmeyecek. Köy okulları konusunda büyük bir iyileştirme çalışmaları yaptık ve devam ediyor. Uzaktan eğitim sürecimiz yüz yüze eğitimle eş zamanlı devam edecek, eba, TRT, tüm yayınlar günde üç kez tekrar ediliyor.