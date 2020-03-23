Okullar Hakkında Kritik Karara Varıldı mı?

Korona virüsü nedeni ile bankalar öğlen 12 de mi açılacak, 23 mart pazartesi bankalar neden açılmadı, korona virüsü nedeni ile bankalar kapalı mı,iş bankası neden kapalı 23 mart pazar,AKBANKASI ŞUBELERİ NEDEN KAPALI 23 mart 2020 pazartesi,Garanti bankası neden kapalı