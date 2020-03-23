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Okullar Hakkında Kritik Karara Varıldı mı?

Okullar Hakkında Kritik Karara Varıldı mı? İşte Detaylar..

Okullar Hakkında Kritik Karara Varıldı mı?
23 Mart 2020 Pazartesi 20:52

Okullar Hakkında Kritik Karara Varıldı mı?

Okullar Hakkında Kritik Karara Varıldı mı? İşte Detaylar..

Sağlık Bakanlığının 23 Mart tarihinde  Bilkent Yerleşkesi'nde yapmış olduğu  saat 13.30'da toplantı bitiminde şok karara varılmıştı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantı sonrasında da basın açıklamasında bulunarak önemli alanlardan bahsetti

Kurulumuz eğitim konusunu çarşamba günü ele alacak. Toplantıya Milli Eğitim Bakanı da katılacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ortak açıklama yapılacağının altını çizerek , "Şu anda planlandığı gibi eğitimler sanal sınıflar üzerinden  sürecek " dedi. 

Nezamana kadar bu şekilde olacağı henüz öngörülememiştir bunu hava şartları ve korona virüsün ülkemizdeki son durumu belirleyecektir


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Okullar Hakkında Kritik Karara Varıldı mı?
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