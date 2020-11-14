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Okullar ara tatil sonrası açılacak mı? Bakan'dan flaş açıklama

Okullar ara tatil sonrası açılacak mı? Bakan'dan flaş açıklama Okullar ara tatil sonrası açılacak mı? Bakan'dan flaş açıklama

Okullar ara tatil sonrası açılacak mı? Bakan'dan flaş açıklama
14 Kasım 2020 Cumartesi 00:38

 Okullar ara tatil sonrası açılacak mı? Bakan'dan flaş açıklama

 Okullar ara tatil sonrası açılacak mı? Bakan'dan flaş açıklama  Okullar ara tatil sonrası açılacak mı? Bakan'dan flaş açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların ara tatile girmesiyle birlikte vatandaşlara çok önemli bir uyarıda bulundu. 14-22 Kasım tarihlerinde uygulanacak ara tatilden sonra koronavirüs salgınından dolayı okullara geri dönme temennisinde bulunana Selçuk, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

'OKULLARIMIZA DÖNMEK TEMENNİSİNDEYİZ'

Selçuk, "Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Öyleyse başlığı açıyorum: maskeni tak çünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var." açıklamasında bulundu.

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