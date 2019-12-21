Okul Öncesi Öğretmenlerine Ek Ders Ödenek Müjdesi.. "Destek eğitim odası Okul öncesi öğretmenlerine destek eğitim odası görevi verilerek Ödeme Yapılacakmı? Okul Öncesi Öğretmenlerine Ek Ders Ücreti Ne Kadar Okul Öncesi Ek Ders Hesaplama Meslek Öğretmenleri Kaç Saat Ek ders Alır

Okul Öncesi Öğretmenlerine Ek Ders Ödenek Müjdesi..

Okul Öncesi Öğretmenlerine Ek Ders Ödenek Müjdesi.. "Destek eğitim odası Okul öncesi öğretmenlerine destek eğitim odası görevi verilerek Ödeme Yapılacakmı? Okul Öncesi Öğretmenlerine Ek Ders Ücreti Ne Kadar Okul Öncesi Ek Ders Hesaplama Meslek Öğretmenleri Kaç Saat Ek ders Alır

Müfredat kapsamında ders bütünlüğü içerisinde haftada 30 saat ders okutmak durumunda olan okul öncesi alan öğretmenlerinin kendi içerisinde destek eğitim odası görevlendirilmesi mümkün değildir.

Özel Eğitim Yönetmeliğinde "Destek eğitim odası" başlıklı 25. maddesinde, destek eğitim odalarında hangi öğretmenlerin görev alabileceği açıkca anlatılmıştır;

"( 1) Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde eğitim barındıran okullarda tam zamanlı bütünleştirme yoluyla eğitimlerini devam ettiren öğrenciler için il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun teklifi doğrultusunda il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri bünyesinde destek eğitim odası açılmaktadır. Destek eğitim odasında eğitim hizmetlerinin devamlılığında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

f) Destek eğitim odasında; öğrencilerin eğitim ihtiyaçları İzledikleri eğitim programı ve öğrencilerin kayıtlı oldukları kademe esas alınarak özel eğitim öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri, sınıf ve diğer alan öğretmenleri okul yönetiminin teklifi doğrultusunda il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince görevlendirilir.

g) İlkokul ve ortaokullardaki destek eğitim odalarında özel yetenekli öğrencilere eğitim vermek üzere üst kademelerde görev yapan alan öğretmenleri de görevlendirilebilir.

ğ) Okul müdürü ve müdür yardımcıları destek eğitim odalarında görevlendirilmez."

Okul Öncesi öğretmenin aylık karşılığı ders görevi 18 saattir. Geri kalan 12 saati zorunlu ek ders görevi olarak geçmektedir. Okul Öncesi öğretmenleri haftalık 30 saat derse yaptığı için , her 10 saate 1 saat toplamda 30 saat olduğu için 3 saat planlama ek ders ödeneği almaktadır .

Yani haftalık 12+3=15 saat ek ders ödeneği almaktadır

Aralık ayı 4 hafta 1 gün olduğu için Okul öncesi öğretmenlerin ek dersi aylık toplam 63 saat olarak işlem görecektir

Ek ders ücreti 13.9 TL bulunduğundan 63 * 13.9= 875 TL civarı Ek ders ücreti ödenecektir.

1 gün raporlu olan Sınıf öğretmeni ve Okul Öncesi öğretmeni haftalık 30-6=24 saat derse işlemektedir. 24 saatin 18 saati maaş karşılığı olduğu için geriye 6 saat kalmakta. Haftalık 24 saat derse girdiği için her 10 saate 1 saat planlama verildiğinden 24 saate 2 saat planlama verilmektedir

Toplamda 6+2=8 saat ek ders alır. 7 saati kesilmiş olur.

iki gün raporlu olan Sınıf öğretmeni ve Okul Öncesi öğretmeni haftalık 30-12=18 saat derse girmekte. 18 saatin 18 saati maaş karşılığı olduğu için geriye ek ders gibi bir durum kalmaz. Maaş karşılığını doldurmuş olur. Haftalık 18 saat derse girdiği için her 10 saate 1 saat planlama verildiğinden 18 saate 1 saat planlama verilir.

Toplamda 1 saat ek ders alır. 14 saati kesilmiş olur.

Resmi tatillerde de aynı hesaplama geçerlidir ancak idari izinlerde (Örneğin 2015 yılında Kurban Bayramı Arefe Günü, 2 Ocak 2015 idari izin olarak sayıldı vb.) ek ders ödemelerinde herhangi bir kesinti olmaz.

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